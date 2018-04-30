Избиение Мустафы Найема в центре Киева: нападающих могут лишить свободы на 4 года

Полиция Киева начала уголовное производство из-за избиения народного депутата Мустафы Найема во время дорожного конфликта в центре столицы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Событие, во время которого нардеп получил телесные повреждения, квалифицируют как хулиганство. Трех активных участников доставили в управление полиции. Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - отметили в отделе коммуникации полиции Киева.
Правоохранительные органы узнали о конфликте после звонка нардепа.
"Полицейские установили, что потерпевший передвигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Злоумышленники с места происшествия исчезли. Для розыска автомобилей правоохранители ввели план Перехват, и вскоре разыскиваемый Мерседес нашли, а неподалеку задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте, их доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.
Мужчину, который ударил народного депутата, еще разыскивают.
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Напомним, что 30 апреля было совершено нападение на народного депутата Мустафу Найема, ему сломали челюсть. Нардеп объяснил, что это был исключительно дорожный конфликт и его профессиональная деятельность здесь ни при чем.
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