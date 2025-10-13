В DeepState рассказали о ситуации в районе Серебрянки (Фото: Карта DeepState)

В районе села Серебрянка, что в Донецкой области , увеличилась площадь «серой зоны». Об этом сообщили аналитики DeepState в понедельник, 13 октября.

По их данным, этот участок является одной из крупнейших «серых зон» на линии фронта, где российская армия постоянно оказывает давление, не имея четкого контроля или закрепления территории.

Отмечается, что противник присутствует по всей территории этой «серой зоны», что позволяет наносить удары по оккупантам. Россияне наступают со стороны села Григорьевка вдоль Северского Донца, через Серебрянку и до села Дроновка.

Также проводятся регулярные штурмы малыми пехотными группами, иногда с использованием мотоциклов, к югу от Серебрянки и города Северск.

Фото: DeepState

«Осложнением стала потеря Серебрянского лесничества, где противник также использует местность для того, чтобы прорваться, в частности в районе Серебрянки. По словам бойцов, противник не ставит задачу взять конкретные позиции или населенный пункт, а просто пытается максимально продвинуться в глубину территории, там накапливаться и двигаться дальше. Не происходит целенаправленного закрепления в Серебрянке, где они даже на мотоциклах южнее просто проезжают мимо населенного пункта или позиции», — говорится в сообщении.

В DeepState подчеркнули, что украинские военные постоянно отслеживают противника и уничтожают оккупантов при каждой возможности.

Ранее проект сообщил, что Силы обороны Украины отбросили россиян вблизи Нового Шахового, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки в Донецкой области.

9 октября украинские военные отбили массированный российский штурм на Очеретинском направлении — в районе села Владимировка Донецкой области.