В районе Серебрянки в Донецкой области увеличилась «серая зона» — DeepState

13 октября, 21:05
Поделиться:
В DeepState рассказали о ситуации в районе Серебрянки (Фото: Карта DeepState)

В DeepState рассказали о ситуации в районе Серебрянки (Фото: Карта DeepState)

В районе села Серебрянка, что в Донецкой области, увеличилась площадь «серой зоны». Об этом сообщили аналитики DeepState в понедельник, 13 октября.

По их данным, этот участок является одной из крупнейших «серых зон» на линии фронта, где российская армия постоянно оказывает давление, не имея четкого контроля или закрепления территории.

Реклама

Отмечается, что противник присутствует по всей территории этой «серой зоны», что позволяет наносить удары по оккупантам. Россияне наступают со стороны села Григорьевка вдоль Северского Донца, через Серебрянку и до села Дроновка.

Также проводятся регулярные штурмы малыми пехотными группами, иногда с использованием мотоциклов, к югу от Серебрянки и города Северск.

DeepState
Фото: DeepState

«Осложнением стала потеря Серебрянского лесничества, где противник также использует местность для того, чтобы прорваться, в частности в районе Серебрянки. По словам бойцов, противник не ставит задачу взять конкретные позиции или населенный пункт, а просто пытается максимально продвинуться в глубину территории, там накапливаться и двигаться дальше. Не происходит целенаправленного закрепления в Серебрянке, где они даже на мотоциклах южнее просто проезжают мимо населенного пункта или позиции», — говорится в сообщении.

Читайте также:
Зеленский о Добропольской операции: Силы обороны освободили более 174 кв. км, потери россиян составляют более 3 тыс. человек

В DeepState подчеркнули, что украинские военные постоянно отслеживают противника и уничтожают оккупантов при каждой возможности.

Ранее проект сообщил, что Силы обороны Украины отбросили россиян вблизи Нового Шахового, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки в Донецкой области.

9 октября украинские военные отбили массированный российский штурм на Очеретинском направлении — в районе села Владимировка Донецкой области.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины Серая зона Серебрянский лес

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies