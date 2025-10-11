Силы обороны отбили массированный штурм РФ в Донецкой области: уничтожены десятки единиц техники и более сотни оккупантов
Подтвержденные потери противника на этом направлении за сутки составили 107 убитых (Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi)
Украинские военные 9 октября отбили массированный российский штурм на Очеретинском направлении — в районе села Владимировка в Донецкой области.
Об этом сообщил 1-й корпус Национальной гвардии Украины Азов.
«В наступление противник бросил 35 единиц тяжелой бронетехники — танки и боевые бронированные машины. В результате оборонительных действий был уничтожен или поврежден один бронированный тягач, три танка и 16 ББМ. Также враг потерял 41 мотоцикл и две единицы легкого автотранспорта», — говорится в сообщении.
По данным украинских военных, подтвержденные потери противника на этом направлении за сутки составили 107 убитых и 51 раненого.
Целью атаки был захват населенного пункта Шахово, однако самые ожесточенные бои шли во Владимировке.
«Противнику удалось высадить 32 пехотинцев, 12 из которых были ликвидированы сразу. Остальные пытались укрыться в разрушенных зданиях и подвалах. Вечером и ночью по этим укрытиям отработали экипажи тяжелых бомберов», — отмечают в «Азове».
Российские войска атаковали в несколько волн — сначала выдвигались группы мотоциклистов, за которыми двигались колонны бронетехники с пехотой.
Украинская оборона действовала слаженно: заблаговременно проведенное минирование, работа артиллерийских расчетов и точные удары дронов сорвали планы врага.
По состоянию на утро 10 октября движение вражеской пехоты в Владимировке не наблюдалось.