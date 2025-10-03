Войска страны-агрессора России продвинулись на трех направлениях фронта в Украину, свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState в пятницу, 3 октября.

Согласно картам, оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении — вблизи Новоивановки в Запорожской области и Вербового — в Днепропетровской.

Фото: DeepState

Также россияне имеют продвижение у Белой Горы на Торецком направлении и Шандриголово (Донецкая область) — на Лиманском.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о 162 боестолкновениях на фронте за сутки. Больше всего штурмов россияне совершили на Покровском и Новопавловском направлениях — 48 и 28 атак соответственно.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что войска России отказались от наступления на Новопавловском направлении после успехов Сил обороны Украины возле Доброполья в Донецкой области. По его словам, оккупантам не хватает сил для проведения решительной кампании в Днепропетровской области.

2 октября проект DeepState заявил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области — Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.