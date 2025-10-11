Российским оккупантам удалось продвинуться на отдельных участках в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом 11 октября сообщает аналититический проект DeepState.

«Враг продвинулся в Полтавке (Запорожская обласить), Никаноровке и Котлино. Уточнена линия соприкосновения вблизи Выемки (Донецкая область)», — заявили представители проекта.

Фото: https://deepstatemap.live

Ранее DeepState сообщал, что российские войска на Днепропетровщине несут ощутимые потери в живой силе. Украинские подразделения провели успешные штурмовые действия и зачистили ряд населенных пунктов.

По информации DeepState, в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225-го ОШП освободили от оккупантов сразу три села, еще одно — под контролем 141-й отдельной механизированной бригады.

В то же время российские войска пытались возобновить штурмовые действия в районах Новоселовки и Сичневого, однако Силы обороны сдерживают противника. Южнее этих населенных пунктов врагу удалось осуществить прорыв, однако ВСУ ведут контратаки, чтобы оттеснить оккупантов от подступов к Орестополю.

9 октября представители 1-го корпуса Нацгвардии Украины Азов сообщили, что бойцы отбили массированный российский штурм на Очеретинском направлении — в районе села Владимировка в Донецкой области.

«В наступление противник бросил 35 единиц тяжелой бронетехники — танки и боевые бронированные машины. В результате оборонительных действий был уничтожен или поврежден один бронированный тягач, три танка и 16 ББМ. Также враг потерял 41 мотоцикл и две единицы легкого автотранспорта», — заявили украинские офицеры.

