Северная Корея передает России артиллерийские снаряды и ракеты типа Катюша — The Economist
Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото:KCNA via REUTERS)
Северная Корея большую часть 2023 года поставляет в Россию 152-мм снаряды и ракеты типа Катюша, сообщает The Economist.
Также издание уточняет, что Северная Корея могла бы предоставить РФ беспилотники и ракеты, такие как KN-23, которые являются почти точной копией российской ракеты Искандер. Она может предложить самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.
Издание, ссылаясь на информацию американской разведки, сообщает о регулярных поставках в РФ 152-мм снарядов и ракет типа Катюша.
«Россия покупает оружие у КНДР и Ирана, потому что оба режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять, но они могут много выиграть, ведя дела с российским диктатором Владимиром Путиным», — говорится в материале.
Катюша — неофициальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии полевой реактивной артиллерии, появившейся во время Второй мировой войны 1941−1945 годов.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ына приехал в РФ в сентябре. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».
Накануне визита СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что в ходе визита могут обсуждаться поставки оружия из КНДР в РП.
США предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.
15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.
16 сентября северокорейский диктатор посетил Владивосток, где ему показали оружие и авиацию, которую страна-агрессор Россия использует в полномасштабной войне для атак на Украину.
В Кремле заявили, что никаких соглашений в военной сфере во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию подписано не было.