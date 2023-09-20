Северная Корея передает России артиллерийские снаряды и ракеты типа Катюша — The Economist 20 сентября, 21:12 Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото:KCNA via REUTERS)

Северная Корея большую часть 2023 года поставляет в Россию 152-мм снаряды и ракеты типа Катюша, сообщает The Economist.

Также издание уточняет, что Северная Корея могла бы предоставить РФ беспилотники и ракеты, такие как KN-23, которые являются почти точной копией российской ракеты Искандер. Она может предложить самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

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Издание, ссылаясь на информацию американской разведки, сообщает о регулярных поставках в РФ 152-мм снарядов и ракет типа Катюша.

«Россия покупает оружие у КНДР и Ирана, потому что оба режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять, но они могут много выиграть, ведя дела с российским диктатором Владимиром Путиным», — говорится в материале.

Катюша — неофициальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии полевой реактивной артиллерии, появившейся во время Второй мировой войны 1941−1945 годов.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ына приехал в РФ в сентябре. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».

Накануне визита СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что в ходе визита могут обсуждаться поставки оружия из КНДР в РП.

США предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.

16 сентября северокорейский диктатор посетил Владивосток, где ему показали оружие и авиацию, которую страна-агрессор Россия использует в полномасштабной войне для атак на Украину.

В Кремле заявили, что никаких соглашений в военной сфере во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию подписано не было.