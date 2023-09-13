Встреча диктаторов. Ким Чен Ын приехал к Путину и назвал войну РФ против Украины «священной борьбой» — росСМИ

13 сентября, 10:58
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Ким Чен Ын и Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Ким Чен Ын и Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

В среду, 13 сентября, северокорейский диктатор Ким Чен Ын во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его визит в Россию происходит тогда, когда РФ якобы «поднялась на священную борьбу», сообщает российское пропагандистское издание РБК.

«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России», — утверждает он.

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Северокорейский диктатор заявил, что Пхеньян хочет развивать отношения с Москвой и поддерживает агрессивную политику Кремля. Он уверен, что эта встреча поможет поднять отношения стран на новый уровень.

Ким Чен Ын сказал, что Россия и КНДР всегда будут бороться против так называемого империализма и работать над «строительством суверенного государства».

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Путин также акцентировал на «особом времени» встречи диктаторов. Поскольку 9 сентября КНДР отмечала 75-ю годовщину со дня основания. Он напомнил, что Россия была первой, кто признал суверенность КНДР.

Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром во вторник, 12 сентября.

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Визит происходит на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.

В конце июля глава минобороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Борьба Война России против Украины

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