Встреча диктаторов. Ким Чен Ын приехал к Путину и назвал войну РФ против Украины «священной борьбой» — росСМИ 13 сентября, 10:58 Ким Чен Ын и Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

В среду, 13 сентября, северокорейский диктатор Ким Чен Ын во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его визит в Россию происходит тогда, когда РФ якобы «поднялась на священную борьбу», сообщает российское пропагандистское издание РБК.

«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России», — утверждает он.

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Северокорейский диктатор заявил, что Пхеньян хочет развивать отношения с Москвой и поддерживает агрессивную политику Кремля. Он уверен, что эта встреча поможет поднять отношения стран на новый уровень.



Ким Чен Ын сказал, что Россия и КНДР всегда будут бороться против так называемого империализма и работать над «строительством суверенного государства».



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Путин также акцентировал на «особом времени» встречи диктаторов. Поскольку 9 сентября КНДР отмечала 75-ю годовщину со дня основания. Он напомнил, что Россия была первой, кто признал суверенность КНДР.

Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром во вторник, 12 сентября.

Визит происходит на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.

В конце июля глава минобороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.