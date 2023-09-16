Ким Чен Ыну в России показали бомбардировщики и Кинжалы, которыми атакуют Украину 16 сентября, 15:30 Ким Чен Ын на российском аэродроме Кневичи осматривает Кинжал (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Главе Северной Кореи Ким Чен Ыну во время визита во Владивосток показали оружие и авиацию, которую страна-агрессор Россия использует в полномасштабной войне для атак на Украину.

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу привел Ким Чен Ына на аэродром Кневичи, заявили в его ведомстве в субботу, 16 сентября. Там ему показали ракетоносец МиГ-31И с аэробаллистическими ракетами Кинжал, которые россияне называют «новейшим гиперзвуковым вооружением».

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Оккупанты неоднократно атаковали ими Украину. Над Киевом Кинжалы успешно сбивал американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, в частности шесть во время одной атаки в мае.

Также Ким Чен Ыну продемонстрировали противокорабельные ракетные комплексы Уран, комплексы крылатых ракет Калибр и бомбардировщики-ракетоносители — Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160.

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что армия получила крылатые ракеты Х-БД, дальность которых якобы более 6500 километров.

Визит Ким Чен Ына в Россию — что известно

Ким Чен Ын приехал в Россию утром 12 сентября. Он встретился с Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».

США уже предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции. В то же время начальник ГУР Кирилл Буданов уверяет, что Россия уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

В конце июля Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.