Глава МАГАТЭ не верит, что Россия может передать КНДР ядерные технологии 16 сентября, 08:42 Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что он не верит, что Россия, подписавшая Договор о нераспространении ядерного оружия, может передать соответствующие технологии КНДР.

Об этом он заявил в интервью Yonhap.

«Я не могу представить, что страны будут участвовать в торговле или обмене (технологиями ядерного оружия) со страной, которая имеет такие проблемные отношения с режимом нераспространения, как КНДР», — сказал Гросси.

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Он также отметил, якобы Россия в отношениях с Северной Кореей осознавала свои обязательства как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

«Я очень надеюсь, что так будет и в дальнейшем», — добавил гендиректор МАГАТЭ.

Гросси также подчеркнул, якобы Россия может «помочь» КНДР сотрудничать с МАГАТЭ и «создать пути укрепления доверия», которые были разорваны с другими странами.

При этом, по словам гендиректора, МАГАТЭ видит «очень тревожные элементы» в деятельности на ядерном испытательном полигоне КНДР в Пунгьере, который остается готовым к проведению ядерных испытаний.

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«То, что мы имеем, — это программа, которая полностью вне любого надзорного контроля, любого взаимодействия с любым независимым мониторинговым органом или экспертизой в области ядерной безопасности», — сказал он, добавив, что МАГАТЭ с «огромным интересом» следит за развитием событий.

«Мы доступны, мы вовлечены, и мы хотим, конечно, чтобы Северная Корея сотрудничала с нами», — добавил Гросси.

Ранее агентство Financial Times писало, что северокорейский лидер Ким Чен Ын готов заключить с российским диктатором Владимиром Путиным соглашение, в котором КНДР будет предоставлять России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины, в обмен на что Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

Кроме того, не исключается, что РФ может передать КНДР чувствительные военные технологии, которые могут усилить угрозы ее соседям, в частности Южной Корее и Японии.



Администрация президента США Джо Байдена заявила, что Соединенные Штаты «обеспокоены» возможными последствиями сотрудничества Северной Кореи и России в сфере ракетно-ядерных технологий.



Визит Ким Чен Ына в Россию — что известно

Ким Чен Ын приехал в Россию утром 12 сентября. Он встретился с Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».

США уже предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции. В то же время руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверяет, что Россия уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.

Рано утром в пятницу, 15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.

В Кремле заявили, якобы никаких соглашений в военной сфере во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию подписано не было.