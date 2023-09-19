МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за возможного военного сотрудничества РФ и КНДР 19 сентября, 17:11 Флаг Южной Кореи (Фото:HeungSoon / Pixabay)

Во вторник, 19 сентября, министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла Андрея Кулика, чтобы обратиться с жалобой на обсуждение Москвой соглашений по оружию и военному сотрудничеству с КНДР.

Об этом сообщает Yonhap.

Заместитель главы МИД Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил Кулику, чтобы Россия «немедленно» прекратила развивать военные связи с КНДР, а также выполняла резолюции Совбеза ООН.

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Чан Хо Чжин также подчеркнул, что действия, угрожающие безопасности Южной Кореи, могут навредить отношениям с РФ.

18 сентября президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что планирует поднять вопрос военного сотрудничества между Россией и КНДР на Генеральной Ассамблее ООН.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ына приехал в РФ в сентябре. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».

Накануне визита СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что в ходе визита могут обсуждаться поставки оружия из КНДР в РП.

США предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.

16 сентября северокорейский диктатор посетил Владивосток, где ему показали оружие и авиацию, которую страна-агрессор Россия использует в полномасштабной войне для атак на Украину.

В Кремле заявили, что никаких соглашений в военной сфере во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию подписано не было.

Генассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.