Ким Чен Ын прибыл в российский город Комсомольск-на-Амуре для ожидаемого визита на завод истребителей 15 сентября, 03:00 Поезд Ким Чен Ына отправляется с вокзала Пхеньяна во Владивосток, 10 сентября (Фото:KCNA через REUTERS)

В ночь на пятницу, 15 сентября, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, что на дальнем востоке России, чтобы, как ожидается, посетить завод по производству истребителей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

AP передает, что визит в Комсомольск-на-Амуре является одним из нескольких, которые северокорейский лидер совершит во время многодневной поездки в Россию.

Его бронепоезд отправился из Северной Кореи и въехал в Россию рано утром 12 сентября.

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На следующий день Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

В течение 14 сентября о его дальнейшем путешествии ничего не сообщалось, а теперь стало известно, что его кортеж выехал со станции Комсомольск-на-Амуре.

Как сообщает AP, после саммита Путин рассказал российскому государственному телевидению, что Ким Чен Ын поедет в Комсомольск-на-Амуре, где посетит авиационный завод, а затем отправится во Владивосток, чтобы осмотреть Тихоокеанский флот России, университет и другие объекты.

Визит на авиазавод может свидетельствовать, что именно северокорейский диктатор стремится получить от России в обмен на помощь в разжигании войны Путина против Украины, отмечает информационное агентство.

Также сообщается о заявлении Южной Кореи, которая обеспокоена тем, что его визит направлен на расширение военного сотрудничества в рамках возможной сделки «оружие в обмен на технологии».

Во время визита стало известно, что Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

Шеф военной разведки Украины Кирилл Буданов уверяет, что РФ уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить "сильное государство" вместе с Путиным.

В конце июля глава минобороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.