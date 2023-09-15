В Кремле заявили, якобы Россия не подписывала военных соглашений с КНДР 15 сентября, 13:30 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, якобы никаких соглашений в военной сфере во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию подписано не было.

Об этом сообщает российское издание Интерфакс.

«Нет, ни на эту, ни на другие темы никаких соглашений подписано не было, не было таких планов», — сказал Песков, комментируя заявления США и Южной Кореи о том, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной области нарушает резолюцию Совета безопасности ООН.

Видео дня

Визит Ким Чен Ына в Россию — что известно

Ким Чен Ын приехал в Россию утром 12 сентября. Он встретился с Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».

США уже предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции. В то же время руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверяет, что Россия уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.

Рано утром в пятницу, 15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.