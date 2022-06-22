Удар по Змеиному и газодобывающим вышкам. Чего добились ВМС Украины? 22 июня, 11:59 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Это демонстрация того, что у нас есть противокорабельные ракеты в достаточном количестве, чтобы поражать не один, условно говоря, крейсер Москва, а несколько объектов сразу

На данный момент мы знаем, что не менее трех объектов на шельфе Черного моря были поражены ракетами с украинского побережья. Я не исключаю, что их и больше. Потому что идет поисково-спасательная операция — три судна Черноморнефтегаза (захвачены еще в 2014 году). Они не возле острова Змеиный, а ближе к территории оккупированного Крымского полуострова, где расположены Архангельское и Голицынское газовые месторождения.

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Кроме того, были сообщения об атаке с нашей стороны на остров Змеиный. Полной информации еще нет, но можно сказать, что это очень значительное событие.

Утром 20 июня стреляли мы. А уже после обеда было нанесено 14 ракетных ответных ударов по территории от Очакова, включая Одессу, до Днестровского лимана, до Белгорода-Днестровского. Значит, прилетело туда, куда больно. Уверен на 200%, что это ответный удар. Потому что не ожидали российские оккупанты такого со стороны Украины.

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