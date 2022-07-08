«Реально уровень». Оккупанты хвастаются украденными у украинских военных носками — перехват СБУ

8 июля, 17:39
Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада — Закарпатський легіон / Facebook)

Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада — Закарпатський легіон / Facebook)

СБУ перехватила разговор, в котором российский оккупант хвастается носками, украденными у защитников Украины.

Перехват опубликован в Facebook СБУ в пятницу, 8 июля.

«У меня такое ощущения, что у нас [армии страны-агрессора] вообще ни**я нет… У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю, какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы только мыть. Понимаешь, мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей. Вот у них такие выдают», — говорит россиянин жене.

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Также оккупант хвастается американским камуфляжем, который тоже украл у украинских бойцов, и восхищается качеством экипировки ВСУ: «Да даже не брать то, что им поставляют, — то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так».

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/721792798881407

Помимо других военных преступлений, армия страны-агрессора ворует у мирных украинцев все, начиная от ложек, чайников и ковров и заканчивая стиральными машинами, холодильниками и автомобилями. СБУ публиковала перехваты разговоров, из которых следует, что родные россиян поощряют мародерство и даже озвучивают персональные «заказы».

Оккупанты крадут и вывозят из Украины зерно, дорогую сельхозтехнику и современное оборудование, эффективные лекарства.

Российская армия мародеров – это отображение всей России І Алексей Мельник, Центр Разумкова

https://www.youtube.com/embed/GA8OJpUK-fU
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Украинская армия Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Мародерство Перехват Война России против Украины

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