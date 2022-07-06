Оккупанты крадут из украинских больниц эффективные лекарства и вывозят в Россию — Ляшко 6 июля, 16:59 Виктор Ляшко (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что российские оккупанты крадут из больниц на временно захваченных территориях оборудование и дорогие лекарства, которые заменяют на непроверенные российские препараты.

Во время брифинга в среду, 6 июля, Ляшко рассказал, что обратился к международным гуманитарным организациям с просьбой поставлять препараты, сертифицированные в Украине, странах ЕС или в странах с жесткой регуляторной политикой. Он подчеркнул, что министерство считает неприемлемым поставку лекарств за счет гуманитарных миссий, которые потенциально могут быть закуплены в России.



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«Страна-террорист… забирает препараты с доказательной эффективностью. У меня есть факты, что они забирали препараты, которые Украина поставляет в инсультные и инфарктные центры, используемые для тромболизиса, вывозит их на территорию России, а взамен пробует поставлять препараты производства России без доказательной базы, которые больше нигде в мире не используются», — сказал министр.

Ранее появлялись доказательства того, что оккупанты крадут и вывозят из Украины зерно, дорогую сельхозтехнику и современное оборудование.

Также, помимо других военных преступлений, армия страны-агрессора ворует у мирных украинцев все, начиная от ложек, чайников и ковров и заканчивая стиральными машинами, холодильниками и автомобилями. СБУ публиковала перехваты разговоров, из которых следует, что родные россиян поощряют мародерство и даже озвучивают персональные «заказы».

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