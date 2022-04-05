«Набирай че можешь». Оккупанты крадут в Украине белье, сковородки и технику, устроив «мародерский базар» в Беларуси — все о размахе грабежа 5 апреля, 17:18 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант и жительница Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Среди самых заметных военных преступлений, которые российские оккупанты повсеместно совершают в Украине — вопиющее мародерство огромного размаха.

На шестой неделе войны счет примеров грабежей, совершаемых российскими солдатами в Украине, идет на сотни. Доказательства таких преступлений мир видит в фотографиях и видео, которые делают украинские защитники, в аудиоперехватах разговоров оккупантов, в сводках украинской разведи и сообщениях белорусских журналистов.



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А тот факт, что «вторая сильнейшая армия мира» на поверку оказалась армией мародеров, стал отдельным предметом для шуток и мемов в украинских соцсетях.

НВ напоминает о масштабах мародерства, развернутого российской армией в Украине.

Базар награбленного и посылки с краденым. Как Беларусь стала перевалочным пунктом российских мародеров

После того, как в конце марта российские войска отступили из Киевской и Черниговской областей в Беларусь, стали появляться свидетельства о попытках оккупантов сбыть либо отправить домой в Россию награбленные в Украине вещи.

2 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало, что в белорусском городе Наровля (Гомельский район) российские военные организовали подобие «специализированного» базара, где продают украденное в Украине имущество.

«В ассортименте мародерского базара: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуда, ковры, произведения искусства, детские игрушки, косметика. То есть все, что россияне получили путем мародерства и грабежа мирного населения в Украине», — рассказали украинские разведчики.

По их данным, в первые дни апреля российские военные с невиданной организованностью обеспечивали поставки новых «партий товара» на этот «базар»:

из города Бурынь ( Конотопский Сумской области Украины) в сторону Беларуси оккупанты отправили целую колонну российских грузовых автомобилей с украденным имуществом — от промышленных товаров до вещей домашнего обихода;

Конотопский Сумской области Украины) в сторону Беларуси оккупанты отправили целую колонну российских грузовых автомобилей с украденным имуществом — от промышленных товаров до вещей домашнего обихода; российские военные КАМАЗы в последние дни скапливались в белорусском городе Мозырь ( Беларусь), где солдаты РФ выгружали пакеты с награбленным вещами, а далее отправляли их в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК.

Массовые попытки российских военных отправить домой такие «посылки мародера» засвидетельствовала и мониторинговая группа белорусского портала Беларускі Гаюн. В ее распоряжении оказалась трехчасовая запись с камеры наблюдения курьерской службы CДЭК в белорусском Мозыре, через которую российские оккупанты отправляют своим семьям украденные у украинских граждан вещи. Только за один рабочий день, 2 апреля, солдаты-мародеры сдали на отправку более 2 тонн таких вещей. Речь идет лишь об одном отделении СДЭК в Мозыре (Куйбышева, 32), что уже дает представление о масштабах грабежей россиянами.

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Кроме того, портал Беларускі Гаюн получил массив личных данных солдат армии РФ, отправлявших посылки из Мозыря. Как оказалось, большинство из них проживает в городе Рубцовск (Алтайский край, РФ). Кроме того, другие солдаты отправляли вещи в такие российские города:

Горняк ( Алтайский край),

Алтайский край), Чита ( Забайкальский край),

Забайкальский край), Железногорск ( Красноярский край),

Красноярский край), Омск,

Ульяновск,

Новосибирск,

Москву,

Ангарск ( Иркутская область),

Иркутская область), Уссурийск ( Приморский край)

Приморский край) и Биробиджан ( Еврейская автономная область).

Беларускі Гаюн также опубликовал ФИО, номера телефонов и общую информацию о содержимом посылок тех солдат, которые отправили в Россию от 50 до 450 кг. Среди награбленного были телевизоры, аккумуляторы и запчасти для компьютеров, одежда, мебель (кресло, стол), музыкальные колонки и даже рыболовецкие снасти.

Благодаря опубликованным фотографиям оккупантов-мародеров уже удается установить больше деталей о каждом из них, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он привел в качестве примера офицера спецназа армии РФ Артема Лазарева, который отправил награбленное своей семье. Федоров рассказал, что «еще сотни фотографий и видео с лицами» российски военных преступниках сейчас обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. Он пообещал, что будут найдены не только мародеры, но и «каждый, кто убивал ни в чем невинных украинцев у нас дома». Федоров призвал украинцев, чьи домашние камеры наблюдения зафиксировали лица российских грабителей и убийц, отправлять такие материалы (фото или видео) на специальный Телеграм-канал: @ruskie_vbyvtsi

Кроме того, как рассказала украинская разведка, оккупанты пытаются обменять у населения Беларуси похищенную в Украине валюту — доллары и евро. «Но из-за внутренних ограничений по обороту валюты белорусы неохотно соглашаются на обменные операции и предлагают оккупантам обращаться в местные банки. Россияне отказываются, объясняя это запретом командования», — сообщили в ГУР Минобороны Украины.

«Набирай че можешь — футболки всегда нужны»: аудиоперехваты звонков мародеров

Десятки разговоров оккупантов с семьями, перехваченные СБУ, свидетельствуют о том, что мародерство для российских военных — желаемый и долгожданный способ наживы в Украине. А их родные в России не только не отговаривают солдат от краж, совершаемых на фоне массовых убийств украинцев, но и поощряют такие преступления — и даже озвучивают персональные «заказы».

Ниже — несколько примеров таких записей.

«Какой русский человек не сопрет ничего!»

«Я тут подукрал косметики вам немножко, пробники правда», — говорит один из военных-мародеров. «Ну и ладно, это привет из Украины будет! Все в дом, все в семью. Какой русский человек не сопрет ничего!», — радуется его собеседница, добавляя, что еще «был бы нужен ноутбук». Оккупант также украл для нее «фирменные кроссовки». «Тут все качественное, вся одежда […] тут сумками все тащат — была бы у меня возможность, но сумки нет», — сетует россиянин. Он также рассказывает, что «набрал витамины, спортивные майки», разграбив жилье украинской «спортивной такой семьи». «Набирай, набирай, че можешь — набирай, футболки всегда нужны», — советует его собеседница. А когда мародер отмечает, что был поражен качеством вещей («я офигел, когда зашел»), то женщина добавляет: «Прикинь, как они жили, да! И как мы живем…»

«Эта командировка себя окупила»

Еще в одном аудиоперехвате российский оккупант просит тех, кому звонит, узнать цену видеокарты, украденной в одном из захваченных районов Киевской области. Он диктует ее точные параметры, в то время как на заднем плане слышен звук боя. «В принципе эта командировка себя окупила», — делает вывод мародер, услышав ориентировочную стоимость видеокарты на российских сайтах («за сотку», то есть более 100 тыс. рублей — около $1,2 тыс. по нынешнему курсу). «Слушай, захвати и мне одну», — со смехом просит его собеседник. Затем он таким же образом уточняет стоимость процессора и других единиц компьютерной техники.

«Все вещи достойные, фирменные, не как наши — ширпотреб вонючий»

Разговор очередного оккупанта-мародера (по всей видимости, с женой) обнаруживает особую терминологию российских военных преступников — мародерство в украинских домах он называет «безлимитом». При этом захватчик поражен, что в украинцы живут гораздо лучше россиян.

«Сыт, обут, одет, везде „безлимит“. Только они живут, я тебе говорю, лучше, чем мы… Тут куча квартир, и ремонты, и х**нты. Я так прикинул, чтоб мне так свою квартиру обставить, мне одному нужно еще лет 10 не пить, и не курить, и есть где-то в столовой в части. И при том смотришь — вскрываем-то все, чтобы за спиной ничего не оставалось — по двое, по трое, по четверо детей минимум, б**ть. У нас попробуй так хату обставить, кредиты будешь платить и еще и дети будут платить. И все вещи не как наши — ширпотреб вонючий, а достойные, все фирменные, нигде еще х**ню не встретил. Частный дом и квартиры — везде все качественное» , — рассказал собеседнице россиянин, побывавший в украинских домах.

«Из хат таскают телевизоры, ноутбуки — все абсолютно, все выносят»

Еще одна запись была сделана в Сумской области. Рассказывая о бытовом и продуктовом мародерстве, российский солдат удивляется: «Знаешь, че я тебе скажу — тут такая земля, настолько все вкусное, е**ть, нах*й!!! Вот мороженко угощали — оно такое ох*енное!». «Местные угощали?» — переспрашивает его собеседница. «Да нет… Пацаны магазины хлопнули, принесли мороженое! Я его ел, бл*, такое ох*нное мороженое! Сок пили — е**ть какой вкусный!» — не скрывает эмоций оккупант.

Он также рассказывает о масштабах более серьезного мародерства: «Бл*, п**да нах**й, че таскают с хат: телевизоры, ноутбуки — все абсолютно, все выносят. Даже колеса с машин снимают». «А у нас не будут английскую Премьер-лигу показывать. Википедию хотя запретить. Даже не знаю, стоила ли она того, эта спецоперация», — жалуется в ответ собеседница.

10 наглядных ( и безумных!) примеров мародерства оккупантов

За первые шесть недель войны украинские военные, волонтеры и местные жители обнародовали десятки свидетельств того, что пытались увезти с собой российские оккупанты. Многие из таких предметов были найдены после боев, в разгромленной технике или на телах убитых военных «армии мародеров».

Среди таких вещей были, к примеру:

1. Ноутбук Apple (MacBook), который «находчивый» российский военный спрятал вместо пластины своего бронежилета.

2. Стиральные машинны — разграбленную технику, судя по всему, украинские защитники разгромили вместе с оккупантами

3. Ковры — видимо, особая ценность и редкость в России (убитый мародер прилагается)

4. Ювелирные украшения, кольца, деньги «не довез» российский мародер по имени Цибенко Д.А.

5. Чайники, кофеварки, сервизы, вилки, ложки, тарелки из зоны ЧАЭС

О краже этих предметов после ухода российских войск из Чернобыльской зоны рассказал глава Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Евгений Крамаренко в эфире национального телемарафона. По его словам, часть этих предметов российские мародеры забрали с самой станции, часть — из отеля в городе Чернобыль.

«Начали выносить ценные вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке Чернобыльской АЭС, и частично выезжать, — описал процесс мародерства Крамаренко. — Они разворовали более-менее ценные вещи — компьютеры, какие-то кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на Чернобыльской АЭС, — погрузили на свои автомобили и увезли».

Аналогичные факты в интервью Радио НВ озвучил также Валерий Сейда, директор ЧАЭС.

6. Покрывала, одеяла и… гвозди!

Все эти предметы были погружены в российскую технику, на видео их демонстрируют украинские военные

7. Носки, трусы, постельное белье

Жительница одного из освобожденных районов Сумской области рассказала, что в доме ее близких оккупанты забрали не только плазменный телевизор и ноутбук, но и «носки, трусы, постельное белье, полотенце, мясорубки, блендеры», а из гаража — электродрель.

8. Смартфоны, часы, монеты

Внушительный и одновременно странный набор награбленного выявили у российского лейтенанта Дениса Горовенко, командира взвода мотострелковой роты воинской части 71 718 (70 МСП 42 дивизии 58-й армии РФ). Он попал в плен, при нем нашли краденные смартфоны, ювелирные, часы, косметику, а также большое количество советских монет — вперемешку с украинскими.

9. Планшет и алкоголь

Украинские военные разбирают вещи одного из российских мародеров, который вместе с сослуживцами бежал после боя с силами ВСУ, переодевшись в украденную гражданскую одежду. В рюкзаке, среди прочего — награбленные бутылки с алкоголем, планшет и украинские гривны.

10. Пластмассовые игрушки, сковородка, украинские купоны 90-х годов

Еще один «набор мародера» показали украинские военные в районе села Новая Басань (Бобровицкий район Черниговской области). Среди украденных вещей нашли детские игрушки, сковороду Tefal и… давно вышедшие из обращения украинские купоны.

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