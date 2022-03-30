«Прикинь, как они жили?». СБУ перехватила звонок оккупанта жене, она попросила украсть у украинцев ноутбук и костюм — видео 30 марта, 12:48 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты занимаются мародерством в домах украинцев (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ опубликовала новый перехват телефонного разговора одного из российских оккупантов, в нем жена врага просит его украсть в домах украинцев ноутбук, кроссовки и костюм нужного размера.

Война России против Украины — главные события 30 марта



Оккупант рассказывает ей, что уже «маленько подукрал косметики», но «пробники, правда» и кроссовки.

На что она отвечает, что это «привет из Украины будет».

Видео дня

«Че, нормально. Ну какой русский человек не сопрет ниче», — говорит женщина.

Оккупант рассказал супруге, что «тут все сумками тащат».

«Ну, тут спортивная семья такая живет, я витаминов набрал дорогих, новые футбольные майки и хоккейные», — сказал он.

Враг заявил, что в Украине «вещи качественные, конечно» и он «офигел, когда зашел в комнату».

Слушайте подкаст на эту тему

«Прикинь, как они жили — да? И как мы живем. Вот за это и бьются. Они говорят: «Мы нормально жили, это вы сюда пришли», — ответила ему жена.

В ответ захватчик сказал, что в доме, в котором они занимаются мародерством, «ремонт офигенный просто».

«Камнем обложено, мебель плетеная вся. Мы тут второй день в сауне паримся», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.