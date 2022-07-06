«Знаешь, сколько я трупов видел?». Действия ВСУ вызывают у российских военных нервные срывы и желание лечиться — перехват СБУ

6 июля, 17:47
Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Действия ВСУ вызывают у российских военных нервные срывы и желание лечиться, захватчики мечтают просто вернуться домой живыми, об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор оккупантов.

«Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, что в «цинках» приходят. Просто собирают, сбрасывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда», — говорит захватчик, который дислоцируется в Херсонской области.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=VdTu6oJ3USE

По его словам, он не представляет, как это жить обычной жизнью в мирном городе. Если вернется, планирует объездить «церкви и монастыри».

https://www.youtube.com/watch?v=7UDPVba3CUw
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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