«Знаешь, сколько я трупов видел?». Действия ВСУ вызывают у российских военных нервные срывы и желание лечиться — перехват СБУ 6 июля, 17:47 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Действия ВСУ вызывают у российских военных нервные срывы и желание лечиться, захватчики мечтают просто вернуться домой живыми, об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор оккупантов.

«Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, что в «цинках» приходят. Просто собирают, сбрасывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда», — говорит захватчик, который дислоцируется в Херсонской области.

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По его словам, он не представляет, как это жить обычной жизнью в мирном городе. Если вернется, планирует объездить «церкви и монастыри».

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