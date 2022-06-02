Украденная техника из лабораторий Чернобыля находится в Беларуси — глава ГАЗО 2 июня, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты находились на ЧАЭС до 31 марта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Часть украденной в лабораториях Чернобыля техники находится в Беларуси. Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко в комментарии Washington Post.

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Он сообщил, что украденное оборудования было частично оснащено GPS-маячками и его можно отследить.

«Мы видим, что часть находится на территории Беларуси, вдоль границы. А часть перемещается по территории Беларуси — Гомель, Минск, другие места», — сказал он.

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Крамаренко добавил, что оценивает стоимость замены того, что было украдено Россией, более чем в $135 миллионов.

По данным Washington Post, войска РФ украли с Чернобыльской АЭС 698 компьютеров, 344 транспортных средств, 1500 дозиметров радиации и практически все средства пожаротушения. Отмечается, что список того, что российские оккупационные силы украли, взорвали или прострелили в чернобыльских лабораториях и вокруг них, все еще дополняется.

После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

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