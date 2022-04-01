Оккупанты перед уходом «обчистили» ЧАЭС: забрали чайники и ложки

1 апреля, 03:30
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На станции все датчики (по предварительному осмотру) в норме (Фото:Justinite/pixabay)

На станции все датчики (по предварительному осмотру) в норме (Фото:Justinite/pixabay)

Глава Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Евгений Крамаренко рассказал в эфире телемарафона о состоянии ЧАЭС после того, как ее покинули оккупанты.

По его словам, сотрудников заставили подписать акт приема-передачи станции. «Старший» среди оккупантов (Якушев, позывной Девяностый) угрожал в случае неподписания забрать сотрудников ЧАЭС в Беларусь.

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После чего станцию просто обчистили, забрав даже чайники и кофеварки. А из отеля в самом Чернобыле оккупанты украли сервизы, вилки, ложки, тарелки.

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При этом Крамаренко отмечает, что пока невозможно проверить наличие взрывных устройств в «рыжем лесу», поскольку сотрудников станции туда не допускали.

На станции, по словам Крамаренко, все датчики (по предварительному осмотру) в норме. Существенных повреждений инфраструктуры самой Чернобыльской АЭС пока не обнаружено, но это еще будут проверять.

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Около 22 часов 31 марта в Госагентстве по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) сообщили, что на площадке Чернобыльской АЭС сейчас нет посторонних.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Мародерство Оккупант ЧАЭС Война России против Украины

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