Оккупанты перед уходом «обчистили» ЧАЭС: забрали чайники и ложки 1 апреля, 03:30 Цей матеріал також доступний українською На станции все датчики (по предварительному осмотру) в норме (Фото:Justinite/pixabay)

Глава Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Евгений Крамаренко рассказал в эфире телемарафона о состоянии ЧАЭС после того, как ее покинули оккупанты.

По его словам, сотрудников заставили подписать акт приема-передачи станции. «Старший» среди оккупантов (Якушев, позывной Девяностый) угрожал в случае неподписания забрать сотрудников ЧАЭС в Беларусь.

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После чего станцию просто обчистили, забрав даже чайники и кофеварки. А из отеля в самом Чернобыле оккупанты украли сервизы, вилки, ложки, тарелки.

При этом Крамаренко отмечает, что пока невозможно проверить наличие взрывных устройств в «рыжем лесу», поскольку сотрудников станции туда не допускали.

На станции, по словам Крамаренко, все датчики (по предварительному осмотру) в норме. Существенных повреждений инфраструктуры самой Чернобыльской АЭС пока не обнаружено, но это еще будут проверять.

Около 22 часов 31 марта в Госагентстве по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) сообщили, что на площадке Чернобыльской АЭС сейчас нет посторонних.

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