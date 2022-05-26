«Нам не привыкать уничтожать врагов». Интервью с главой Донецкой ОВА Кириленко — о корректировщиках огня среди местных и изменении тактики РФ 26 мая, 15:59 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Населённые пункты Донецкой области россияне стирают с лица Земли, применяя почти все виды вооружения, сообщает глава военной администрации Павел Кириленко.

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В интервью Радио НВ он рассказал, где идут самые ожесточенные бои, как местные маргиналы помогают врагу и корректируют огонь, а также о том, что происходит в Мариуполе.

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— У вас ситуация очень напряженная. Какие сейчас самые горячие точки Донецкой области и что происходит?

— Горячо по всей линии фронта, но особо бы отметил авдеевское направление — там, где функционируют Авдеевская, Очеретинская военные администрации. Враг еще раз пытался прорвать оборону наших защитников, Вооруженных Сил. Враг [был] отброшен на свои предыдущие позиции, зайти в город ему не удалось. И также не удалось реализовать свой план контроля трассы Донецк — Константиновка.

Конечно же, город Лиман под постоянными вражескими обстрелами. Боевые действия идут на территории города. Позиции Вооруженных сил Украины и подразделений, осуществляющих защиту лиманского направления, держатся, несмотря на то, что были вынуждены передислоцироваться и перегруппироваться.

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Нам не привыкать их уничтожать. Но до того, как они идут в наступление живой силой, этому предшествуют тотальные обстрелы из тяжелой артиллерии, из реактивных систем залпового огня, где буквально стирают с лица Земли все населенные пункты, на которые они наступают.

Мы свои позиции оборудуем. Почему я говорю мы? Потому что вместе все это делается. Оборонные рубежи оборудуем таким образом, чтобы артиллерия не могла помешать, уничтожая укрепления в виде зданий, сооружений, гражданской инфраструктуры.

— Раньше вы говорили о сложности эвакуации людей, потому что не все хотят уезжать, особенно старшие люди. Сейчас мы видим, что идет очень серьезное обострение со всех сторон. Удается ли вам сейчас эвакуировать людей?

— Люди действительно имеют довольно низкое желание эвакуироваться. Когда уже начинаются тотальные обстрелы, когда на кону уже жизнь, они уже покидают [хозяйства]. К сожалению, большое количество гражданского населения гибнет каждый день под такими обстрелами.

Эвакуация происходит каждый день. Каждый день мне отчитываются руководители военных администраций, сколько людей удается эвакуировать и какой маршрут движения. Видим, к сожалению, динамику, что люди возвращаются в города, где относительно тихо или не так часто могут случаться обстрелы. Сейчас снова будем еще активнее, хотя куда больше, какие еще призывы необходимо делать…

— Есть такие случаи, что люди прямо говорят: «Я здесь умру, но не буду уезжать»?

— Есть. Есть и такие случаи, где люди остаются, а потом, когда могут заходить вражеские войска или там временно находятся, получаются, дают разные комментарии и так далее.

Я присягал, верю в нашу Родину, в родную Украину и в наши Вооруженные силы, поэтому мы делаем свое дело и будем его делать до нашей победы.

— В ночь с 24 на 25 мая были авиаудары по Краматорску. Я так понимаю, что они (простите, что я так говорю) стали определенной обыденностью Донецкой области?

— К сожалению, да — и авиаудары, и артиллерийские обстрелы.

Тенденция действий врага понятна: где достает артиллерия, РСЗО, там они ее используют, независимо от того, [есть ли там] позиции Вооруженных сил. Где не достает арта, используют ракеты воздух-земля или авиационные бомбы.

Мы готовы к тому, что в любом населенном пункте, независимо от его размера, от численности населения, инфраструктуры, ракетного, авиационного удара и артиллерия может быть использована по любой точке в Донецкой области. Нет ни одного населенного пункта, который не был бы обстрелян.

Они били по населенным пунктам, входящим в Краматорскую общину, по сельской местности. Там многоэтажка разрушена, недострой. Даже каких-то намеков не было и нет на объекты, где либо вооруженные силы могли бы быть расположены, либо какие-то стратегические цели.

Откровенно хочу сказать, что такие попадания [происходят из-за] исключительно корректировщиков огня. Эта информация предоставляется изнутри и спецслужбы постоянно эффективно работают. На Донетчине, к сожалению, количество таких людей гораздо больше, которые могут корректировать этот огонь. Их обнаруживают и задерживают с довольно частой периодичностью.

— А кто эти корректировщики? Это местное население или все-таки их как-то из ДНР перебрасывают к вам?

— В основном это местное население, которое ориентируется и понимает, что, где, как расположено и корректирует этот вражеский огонь.

— Какие-то маргиналы?

— Именно так. Очень сложно понять, подвергать логике [их действия], если человек проживал, видел как развивалась Донетчина, Украина в целом.

— Тактика войны у россиян изменилась за последние недели, месяц? Они как-то по-другому начали действовать?

— Изменилось — стали более осмотрительны, осторожны. Экономят ракеты. Об авиационных бомбах не скажу — их очень много еще со времен Второй мировой войны, это факт.

Ракетами они чаще всего попадают в какие-то объекты, когда не понимаешь вообще, куда они пытались бить. Но для них одним из ключевых факторов является паника среди населения. Они показывают, что лупят по чему угодно — от сельской местности до центра 200-тысячного города (до 24 февраля [такое количество людей жило в] городе Краматорск).

Поэтому [оккупанты стали] более осмотрительны, осторожны, уже понимают профессионализм и военную подготовку Вооруженных сил, без всяких [преувеличений] говорю. Они понимают, что в прямом боевом столкновении очень трудно [противостоять] даже спецподразделениям Вооруженных сил Российской Федерации, не говорю о фейковом «ДНР». Им очень трудно вступать в бой, поэтому тактика применения артиллерии и РСЗО не прекращается и развивается.

— Когда азовцы вышли из Азовстали, мы стали меньше говорить о Мариуполе. Что там сейчас происходит?

— Начали меньше и есть причины. Все работаем, прежде всего, президент Украины, все усилия ежедневно прилагаются, но в непубличном режиме, и в кропотливом труде для того, чтобы наших защитников [вернуть]. Они — герои, изменившие ход наступательной операции на юге области. Поэтому главное — это их вернуть, и над этим работают.

Насчет Мариуполя. Какую бы фейковую пропаганду враг ни разворачивал, не говорил, что дети пойдут в школы в сентябре, будет подана электроэнергия, водоснабжение, связь… Максимум они могут — развернуть связь: проще всего поставить свои вышки или радиолокационные станции наведут.

Но когда был факт попытки дать воду в Мариуполь, они даже не поняли, что не просто разрушен город (то, что мы видим визуально на поверхности), а разрушены коммуникации, канализационно-насосные станции. Водопроводная вода, которая подавалась в многоквартирные дома, вся [оказалась] на улицах. Мы понимаем, сколько похоронено людей во дворах домов, на улицах, все это смешалось, в том числе с канализацией. И это еще раз подтвердило, что угроза экологической катастрофы реальна. Они сейчас не в состоянии просто принять какие-либо меры.

Я ни в коем случае не злорадствую, а говорю факт. Восстановление водопроводно-канализационных сетей в городе Мариуполе происходило годами, это разрушено до основания. И восстановить [их] может только государство Украина.

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