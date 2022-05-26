Оперативная обстановка на Донбассе в районе Бахмута
Российские войска продолжают наступление
1. Российские войска продолжают наступление в районе Бахмута, в полосе от сел Клиново южнее Бахмута до села Берестово севернее Бахмута. Наступление очень медленное из-за сопротивления украинских войск, но постоянное продавливание нашей обороны пока продолжается.
2. Российские подразделения не смогли закрепиться на трассе Бахмут-Лисичанск, но трасса продолжает простреливаться из стрелкового оружия в районе села Нагорное. Движение по трассе закрыто, грузы направляются в обход трассы в этом месте.
Продолжаются тяжелые бои, украинские воины наносят врагу большие потери. Но потери также есть и у нас.
3. Противник продвинулся в районе Покровского и Клинового под Бахмутом.
4. Российские войска зашли в Лиман, в городе продолжаются бои.
5. Основная причина продвижения противника — большое преимущество в средствах поражения и в количестве боеприпасов.
6. Российские войска свободно маневрируют по фронту и могут стягивать войска с других не атакованных ими участков, дабы концентрировать силы на участках, где они хотят получить продвижение. Противник тоже устал и уже не применяет атаки большими силами, пытается решить тактические задачи концентрацией артиллерийских и авиационных ударов
7. Российские войска — подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, продолжают попытки прорваться на трассу Бахмут-Лисичанск на широком фронте.
8. Украинские воины на Донбассе прилагают все усилия, чтобы разгромить ударные российские группировки и сорвать планы российских войск. Российские войска несут тяжелые потери.
Текст опубликован с разрешения автора
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