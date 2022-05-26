Оперативная обстановка на Донбассе в районе Бахмута 26 мая, 11:47 Цей матеріал також доступний українською

Российские войска продолжают наступление

1. Российские войска продолжают наступление в районе Бахмута, в полосе от сел Клиново южнее Бахмута до села Берестово севернее Бахмута. Наступление очень медленное из-за сопротивления украинских войск, но постоянное продавливание нашей обороны пока продолжается.

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2. Российские подразделения не смогли закрепиться на трассе Бахмут-Лисичанск, но трасса продолжает простреливаться из стрелкового оружия в районе села Нагорное. Движение по трассе закрыто, грузы направляются в обход трассы в этом месте.

Продолжаются тяжелые бои, украинские воины наносят врагу большие потери. Но потери также есть и у нас.

3. Противник продвинулся в районе Покровского и Клинового под Бахмутом.

4. Российские войска зашли в Лиман, в городе продолжаются бои.

5. Основная причина продвижения противника — большое преимущество в средствах поражения и в количестве боеприпасов.

6. Российские войска свободно маневрируют по фронту и могут стягивать войска с других не атакованных ими участков, дабы концентрировать силы на участках, где они хотят получить продвижение. Противник тоже устал и уже не применяет атаки большими силами, пытается решить тактические задачи концентрацией артиллерийских и авиационных ударов

7. Российские войска — подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, продолжают попытки прорваться на трассу Бахмут-Лисичанск на широком фронте.

8. Украинские воины на Донбассе прилагают все усилия, чтобы разгромить ударные российские группировки и сорвать планы российских войск. Российские войска несут тяжелые потери.

Текст опубликован с разрешения автора

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