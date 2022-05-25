«Мариуполь. Возмездие». Еще два оккупанта подорвались на Азовстали — советник мэра
Россия продолжает терять своих саперов на Азовстали (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)
На территории завода Азовсталь в Мариуполе подорвались еще два сапера российских оккупантов.
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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Мариуполь. Возмездие. Еще двое саперов уже с так называемой „ДНР“ вчера подорвались в Азовстали. Оба тяжелые и наши из больницы говорят, без вариантов. Хорошо новость. Азовсталь продолжает биться даже сейчас», — написал он в Telegram.
Накануне Андрющенко сообщал, что сразу четыре российских оккупанта подорвались на заводе Азовсталь в Мариуполе во время разминирования территории.
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