«Мариуполь. Возмездие». Еще два оккупанта подорвались на Азовстали — советник мэра 25 мая, 09:19 Цей матеріал також доступний українською Россия продолжает терять своих саперов на Азовстали (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

На территории завода Азовсталь в Мариуполе подорвались еще два сапера российских оккупантов.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Возмездие. Еще двое саперов уже с так называемой „ДНР“ вчера подорвались в Азовстали. Оба тяжелые и наши из больницы говорят, без вариантов. Хорошо новость. Азовсталь продолжает биться даже сейчас», — написал он в Telegram.

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Накануне Андрющенко сообщал, что сразу четыре российских оккупанта подорвались на заводе Азовсталь в Мариуполе во время разминирования территории.

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