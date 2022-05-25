«Мариуполь. Возмездие». Еще два оккупанта подорвались на Азовстали — советник мэра

25 мая, 09:19
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Россия продолжает терять своих саперов на Азовстали (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Россия продолжает терять своих саперов на Азовстали (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

На территории завода Азовсталь в Мариуполе подорвались еще два сапера российских оккупантов.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Возмездие. Еще двое саперов уже с так называемой „ДНР“ вчера подорвались в Азовстали. Оба тяжелые и наши из больницы говорят, без вариантов. Хорошо новость. Азовсталь продолжает биться даже сейчас», — написал он в Telegram.

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Накануне Андрющенко сообщал, что сразу четыре российских оккупанта подорвались на заводе Азовсталь в Мариуполе во время разминирования территории.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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