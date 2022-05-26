«Цинизм высшей степени». Оккупанты установили на улицах Мариуполя экраны, на которых показывают пропаганду — советник мэра 26 мая, 11:27 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе оккупанты установили экраны, на которых показывают пропаганду (Фото:t.me/andriyshTime)

Российские оккупанты установили в Мариуполе экраны, на которых показывают пропаганду.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Вчера оккупанты запустили три мобильных пропаганда-авто и дополнительно установили 12 телевизоров диагональю 75 дюймов по всем местам массового скопления людей — пунктам выдачи гуманитарки, пунктам оформления различных бумаг и мест доступа к воде», — написал он.

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По его словам, на экранах без остановки показывают пропаганду об «улучшении жизни».

«Практика „нечем кормить, корми ложью“ набирает обороты. Цинизм высшей степени», — написал он.

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