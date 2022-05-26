«Цинизм высшей степени». Оккупанты установили на улицах Мариуполя экраны, на которых показывают пропаганду — советник мэра
В Мариуполе оккупанты установили экраны, на которых показывают пропаганду (Фото:t.me/andriyshTime)
Российские оккупанты установили в Мариуполе экраны, на которых показывают пропаганду.
Война России против Украины — главные события 26 мая
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
«Вчера оккупанты запустили три мобильных пропаганда-авто и дополнительно установили 12 телевизоров диагональю 75 дюймов по всем местам массового скопления людей — пунктам выдачи гуманитарки, пунктам оформления различных бумаг и мест доступа к воде», — написал он.
По его словам, на экранах без остановки показывают пропаганду об «улучшении жизни».
«Практика „нечем кормить, корми ложью“ набирает обороты. Цинизм высшей степени», — написал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.