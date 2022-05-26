«Цинизм высшей степени». Оккупанты установили на улицах Мариуполя экраны, на которых показывают пропаганду — советник мэра

26 мая, 11:27
Цей матеріал також доступний українською
В Мариуполе оккупанты установили экраны, на которых показывают пропаганду (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе оккупанты установили экраны, на которых показывают пропаганду (Фото:t.me/andriyshTime)

Российские оккупанты установили в Мариуполе экраны, на которых показывают пропаганду.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Вчера оккупанты запустили три мобильных пропаганда-авто и дополнительно установили 12 телевизоров диагональю 75 дюймов по всем местам массового скопления людей — пунктам выдачи гуманитарки, пунктам оформления различных бумаг и мест доступа к воде», — написал он.

Видео дня

По его словам, на экранах без остановки показывают пропаганду об «улучшении жизни».

Читайте также:
«Готовы отдать Донбасс, но не Крым». В окружении Путина обсуждают исчезновение диктатора осенью и судьбу оккупированных территорий — экс-нардеп

«Практика „нечем кормить, корми ложью“ набирает обороты. Цинизм высшей степени», — написал он.

https://www.youtube.com/embed/pYDPmj94aCY
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Пропаганда Мариуполь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X