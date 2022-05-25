Вместо тысяч телефонных звонков. Как работает главный «мозговой центр», отправляющий в Украину оружие из десятков стран — Foreign Policy 25 мая, 13:47 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Погрузка 155-мм гаубиц M777 в США, предназначенных для Вооруженных сил Украины (иллюстративное фото) (Фото:Пресс-служба Пентагона)

23 мая на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялось уже второе заседание международной группы из более чем 40 стран, объединенных решением оказать военную помощь Украине.

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По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на этой встрече государства объявили о новых способах поддержки Украины, которые «могут изменить правила игры в этой войне».



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«Мы уже получили подтверждение об усилении нашей береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии, и будут неприятны для врага», — написал Резников.

Передачу оборонной помощи Украине координирует созданный примерно полтора месяца назад Международный координационный центр доноров на еще одной базе США в немецком Штутгарте. О том, как работает эта структура и как она стала эффективным мозговым центром логистических поставок оружия для Вооруженных сил в Украине, в своем эксклюзивном репортаже с объекта рассказывает журнал Foreign Policy.

НВ предлагает ознакомиться с полным переводом этого материала.

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В переоборудованном конференц-зале — размером немногим больше школьного баскетбольного зала — более сотни военнослужащих из 30 разных стран планируют, расписывают и отслеживают почти каждую западную пулю, которая направляется в Украину.

Всего за несколько минувших недель британские военные с помощью своих американских коллег превратили сонный конференц-зал здесь, в Патч-Барракс в один из «мозговых центров» НАТО по обработке запросов Украины о поставках оружия. Их задача — доставить артиллерию, танки, истребители, боеприпасы и нелетальные средства помощи, такие как каски, из самого сердца Европы к полям сражений на Донбассе. В этом им помогает горстка украинских связных офицеров, которые тоже находятся в комнате и в телефонном режиме работают с военными на линии фронта.

Foreign Policy был одним из двух медиа, которые впервые получили эксклюзивный доступ к так называемому Международному координационному центру доноров, где 110 военнослужащих круглосуточно помогают отслеживать поставки оружия. Репортер издания присутствовал на брифинге о деятельности этой группы, который был проведен на условиях анонимности в соответствии с правилами, установленными Пентагоном.

В центре царит отчетливая атмосфера стартапа, однако он появился на свет внутри американской военной базы, в комнате, которая когда-то предназначалась для новичков Европейского командования вооруженных сил США. В помещении концентрическими кругами размещены ноутбуки, и его наполняет тихий гул голосов, говорящих на нескольких языках — когда военнослужащие совещаются, чтобы доставить военную технику оттуда, где она находится, туда, где она нужна. Некоторые части комнаты — к примеру, синий ковер — в буквальном смысле скреплены скотчем.

«Два месяца назад все этого не существовало», — рассказал высокопоставленный военный чиновник США. На плазменном экране рядом с ним — детализация поставок вооружения в Украину из хабов по всей Европе. Эти усилия стали более организованными. Например, когда Соединенные Штаты отправили в Украину быстроходные катера в ноябре 2021 года, «для это понадобилась всего лишь серия из 5000 телефонных звонков», пояснил чиновник.

Теперь, когда объем военной помощи США превысил $4 млрд, вместо тысяч телефонных звонков есть специальное приложение. В первые дни войны официальные лица США и британские военные работали отдельно друг от друга. Однако британские военнослужащие, возглавляемые 104-й бригадой тылового обеспечения, создали систему программного обеспечения с украинским кодовым названием, схожую с Craigslist, где украинцы могут публиковать запросы на поставку оружия, а другие страны могут «забирать» отдельные из них. К началу апреля США и Великобритании объединили усилия.

Дела пошли еще живее с тех пор, как в конце апреля Пентагон начал проводить ежемесячные конференции, где страны обязуются поставлять оружие в Украину. Теперь группа людей в самых разных военных формах собирается здесь каждый день в 11:00. Оперативные сотрудники, отслеживающие ситуацию на поле боя в режиме реального времени, сообщают свежие данные о битве на Донбассе, в которой стороны пытаются «перетянуть канат» и которую чиновники США описывают как «дуэль». На прошлой неделе Россия взяла под свой контроль Мариуполь, переживший почти трехмесячную осаду, а также город Попасная на Донбассе и села к югу от Изюма, что вынудило украинские войска отойти с этих позиций и усилило опасения в связи с возможным прорывом россиян.

Сейчас работа выглядит так: как только определяется донор оружия, которое необходимо Украине, военнослужащие внутри координационного центра выясняют, как доставить его в страну по земле, воздуху или железной дороге через один из нескольких хабов в Европе — в зависимости от того, какой из них будет для этого наиболее эффективен. Оружие могут доставить подрядчики или забрать Вооруженные силы Украины, пояснил один из британских военных. Однако работа усложнилась, поскольку потребности Украины расширились от стрелкового и ручного оружия — такого как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, которые помогли остановить наступление России на Киев — до самолетов, танков и артиллерийских орудий, в числе которых 108 предоставленных США гаубиц M777.

Обучение тоже необходимо координировать. Другие страны переправляют украинцев на учения в Восточную Европу и обратно. К примеру, канадцы обучают украинских военнослужащих работать с артиллерией, предоставленной США, и помогают забрать вооружение. Работающая в Восточной Европе группа, связанная с Европейским командованием США, помогла разобрать советские самолеты Су-25 («грач» или «лягушачья лапа) и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить в Украину. По словам чиновников, на тренировках украинцы проявили себя очень целеустремленными. «Они не хотят делать перерывы на чай, — рассказал британский военный. — Они просто хотят обучаться дальше и вернуться в свою страну».

«Есть моменты, когда бывает сложновато, [но] мы справляемся», — добавил британский чиновник. Другой британский военнослужащий рассказал, как центр обнаружил на складах винтовки, которые могли быть переданы Украине и не использовались, им просто не хватало прицелов и патронов. Они были получены и отправлены [в Украину]. Третий британский чиновник сообщил, что подразделения, проходящие подготовку в Восточной Европе, смогли переместить часть оборудования во время недавних учений Defender под руководством армии США, в которых приняли участие более чем 3400 американских военнослужащих и 5100 военных из других стран.

Украине приходится продумывать и то, как поддерживать эти новые системы вооружений, чтобы они могли летать и стрелять. Сотрудники центра планирования разработали чеклист не только для обучения, но и для поддержания боеготовности этого оружия, включая заботу о готовности боеприпасов к нему. А после получения более сложного в обслуживании оружия, включая бронетехнику, украинцы осознают, что чем более срочным является запрос, тем сложнее в итоге оборачивается дело.

«Если вы используете комплект, выходящий за рамки возможностей [орудия], оно сломается», — отметил один из британских военных. «Политическая воля тяготеет к быстрому эффекту», и этот фактор стоит за желанием использовать в боевых действиях оружие, которое не всегда является самым надежным, добавил чиновник.

Однако Украина настаивает, чтобы Запад пошел еще дальше. В топе пожеланий Киева — системы залпового огня, способные запускать до дюжины ракет на расстояние до 80 миль, от поставок которых, по словам украинских официальных лиц, США пока воздерживаются, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта.

Соединенные Штаты и страны НАТО все еще определяют, перерастет ли все это в официальную операцию, подобно Берлинскому воздушному мосту, благодаря которому миллионы тонн продовольствия и других грузов были доставлены в западную часть немецкого города, заблокированного Советским Союзом в конце 1940-х годов. Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, присутствовавшая на брифинге, заявила, что США уже готовят первую партию военной помощи Украине из предложенного Джо Байденом пакета на 40 млрд долларов, одобренного Конгрессом на прошлой неделе.

Но Вашингтон пока не готов обозначить очертания победы прямо сейчас. «Цель США в основном заключается в поддержке Украины, а конечная цель на государственном уровне будет решаться в первую очередь между Украиной и Россией, — сказала Хикс журналистам после брифинга. — Мы хотим поддерживать подход, который защищает государственность Украины и в то же время признает, что все остальное будет решаться между этими двумя сторонами».

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