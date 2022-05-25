«Путин проиграет войну». Американский экономист Андерс Аслунд прогнозирует, что после этого случится с Россией и Украиной 25 мая, 16:26 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Парад 9 мая 2022 года в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

По мнению американского экономиста Андреса Аслунда, российский диктатор Владимир Путин проиграет войну против Украины и тем самым спровоцирует период нестабильности в РФ, либо создаст диктатуру, похожую на северокорейскую.

НВ рассказывает о том, как Аслунд описывает не первое в истории поражение России и развитие событий после него в статье для Foreign Affairs.

«Сердитый неудачник»

В начале статьи Аслунд подчеркивает, что во время празднования Дня Победы 9 мая Путин не только не мог объявить о победе в Украине, но и не объявил также всеобщую мобилизацию, и во время своего выступления на Красной площади казался «сердитым неудачником», когда жаловался на «угрозы НАТО», которые якобы вынудили его начать вторжение.

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По мнению Аслунда сейчас кажется все более вероятным, что попытку российского диктатора «освободить Донбасс от Киева» запомнят как одну из самых ярких неудач в современной военной истории. Экономист обращает внимание, что на проигранной битве за Киев неудачи оккупантов не закончились, и они продолжают нести «сокрушительные потери» — к 16 мая украинские военные уничтожили больше 28 тысяч российских солдат. Нынешнее положение России Аслунд сравнивает с русско-японской войной 1905 года и неудавшейся попыткой советского диктатора Иосифа Сталина захватить Финляндию зимой 1939−1940 годов.

Причиной неудач Путина американский экономист называет «системную коррупцию». Он напоминает о контрактах Путина с Евгением Пригожиным на поставки для армии на сумму $3,2 млрд и связывает этот факт с тем, что российским войскам пришлось грабить магазины, чтобы прокормить себя. Также Аслунд упоминает о дешевых китайских шинах, которые стали причиной замедления продвижения российских военных конвоев, и даже поставленные российским войскам «бронежилеты», заполненные картоном вместо бронепластин.

Тем временем украинские войска «превзошли все ожидания». Экономист подчеркивает, что защищать Украину вызвались сотни тысяч граждан, причем десятки тысяч украинских солдат имеют боевой опыт, кроме того, многие прошли обучение в США и Великобритании.

Западные союзники Украины продолжают наращивать поставки вооружений и военной техники и с 24 февраля и быстро ввели санкции против России, которые направлены уже не на сдерживание, а на то, чтобы ослабить экономику РФ и подорвать ее спсобность воевать. Аслунд упоминает о важности санкций против российских государственных банков. В частности страны G7 заморозили международные валютные резервы российского Центробанка, и многие российские банки были отключены от SWIFT. Из-за этого российское правительство усилило госрегулирование экономики и в итоге «за один день Путин уничтожил большую часть экономических достижений России с 1991 года».

Не первое унижение Москвы

По мнению Аслунда, путинская война против Украины «почти наверняка закончится сокрушительным поражением России», причем это не первая неудачная попытка Москвы получить дополнительные территории с помощью военной авантюры.

Подобным унижением страны-агрессора экономист называет Зимнюю войну 1939−1940 годов, когда Сталин решил вторгнуться в Финляндию и установить там подконтрольное ему правительство. Тогда Красная армия не смогла продвинуться вперед и понесла огроомные потери. Но Сталин, в отличие от Путина, «позволил профессиональным генералам взять на себя командование, предоставив начальнику штаба Советской армии маршалу Борису Шапошникову полную власть над операциями на финском театре военных действий». В итоге, как отмечает Аслунд, через три месяца Сталин согласился на мирный договор «с ограниченными выгодами по огромной цене». Однако Путин поступил наоборот — усилил контроль над деталями своей «военной операции», в то время как лидеры Украины не готовы уступать ему какие-либо территории, захваченные оккупантами после 23 февраля.

Еще одной, «более правдоподобной» параллелью нынешнего вторжения Аслунд называет Русско-японскую войну 1904−1905 годов, источником которой он считает «имперское соперничество». Тогда Россия хотела получить порт в теплых водах на берегу Тихого океана, но столкнулась с имперскими амбициями Японии. Экономист напоминает, что, хотя война началась для России неудачно, царь Николай II настаивал на ее продолжнении. Как выразился Аслунд, хотя «надежда на победу испарялась», царь «продолжал войну, чтобы сохранить достоинство России» и избежать «унизительного мира». В итоге россияне были все-таки «унижены поражением» и восстали против царя Николая II, чтобы добиться более либерального режима.

Перспектива « экономического коллапса» РФ

Американский экономист констатирует, что в нынешней войне против Украины России, кроме «унизительного поражения» грозит еще и «экономический коллапс, за который всю ответственность несет Путин».

Аслунд отмечает, что, хотя, согласно официальным прогнозам, ВВП России должен упасть на 8−12%, падение может увеличиться в два раза. Он напомнил, что псле шести дней гораздо менее серьезного финансового кризиса в августе 1998 года на тот момент президент России Борис Ельцин отправил свое правительство в отставку. Экономист обращает внимание на то, что Путин, напротив, не позволил уйти в отстаку никому из своего правительства.

«Излишне говорить, что среди российской правительственной элиты преобладает страх», — пишет Аслунд.

По его словам, согласно общепринятому мнению «преторианская гввардия» Путина — Служба безопасности президента — настолько сильна, хорошо оплачиваема и верна президенту, что защитит его от любой попытки госпереворота.

«Однако цена продолжающегося лидерства Путина для российского общества настолько велика, что было бы удивительно, если бы ни одна группа не выступила против него», — считает экономист.

По его словам, утечки информации из российского разведывательного сообщества, гворят о «повышенной степени» межведомственного соперничества, и даже если РФ продолжит цензурировать новости о войне в Украине и собственных потерях, «правда в конечном итоге станет очевидной».

Аслунд напомнил, что краху коммунистического режима способствовала неудачная войне в Афганистане, во время которой убили 15 тысяч советских солдат, а за первые три месяца войны в Украине потери уже значительно выше.

Экономист называет внутреннюю обстановку в России «взрывоопасной на всех уровнях». Среди признаков этой «взрывоопасности» он перечисляет

правдоподобные слухи об арестах либо увольнениях высокопоставленных силовиков;

самоубийства по крайней мере семи ведущих российских бизнесменов, убивших сначала свои семьи, что делает эти случаи похожими на казни;

ожидаемое снижение уровня производства и уровня жизни до положения начала 1990-х годов, что, по мнению Аслунда, повысит вероятность массовых протестов и волнений и усилит напряженность в среде силовиков.

Возможность свержения диктатора

Аслунд пишет, что свергнуть Путина мог бы Совбез РФ, который обычно собирается раз в неделю, но за последние полгода собрался лишь раз — 21 февраля, «когда Путин потребовал одобрения своей войны против Украины».

Американский экономист обращает внимание на большое расстояние между Путиным и членами его Совбеза на этой встрече.

«Первоначально нежелание Путина встречаться со своими коллегами объяснялось его крайним страхом перед коронавирусом, но теперь он больше всего боится своих сотрудников, о чем свидетельствует его пристрастие сидеть в конце длинного стола», — отмечает Аслунд.

Экономист отмечает, что российский Совбез заменил Политбюро Компартии в качестве высшего органа, принимающего решения, но он не имеет авторитета среди народа. По мнению Аслунда, если российский Совбез возьмет власть в свои руки, может произойти «коллапс политической власти», как при попытке государственного переворота в августе 1991 года, после чего «может последовать пара лет непредсказуемых беспорядков».

Возможной альтернативой экономист считает удачную мобилизацию Путиным своей «тайной полиции» и «превращение России в новую Северную Корею, что было бы гораздо хуже».

«В этой драматической ситуации трудно разглядеть какую-либо золотую середину», — констатирует Аслунд.

По его словам, независимо от того, потерпит ли путинский режим крах или, наоборот, укрепится, Запад должен планировать свои действия для обоих сценариев.

В случае укрепления власти Путина санкции Запада в отношении РФ должны сохраняться, пока все российские войска не покинут Украину и «Россия не согласится выплатить компенсацию за ужасный ущерб, который она нанесла Украине». По мнению Аслунда, Запад должен предложить Украине существенную материальную поддержку для восстановления. Он также предполагает, что, в случае сохранения власти Путина, «потоки российских эмигрантов, вероятно, превысят те миллионы, которые в настоящее время уезжают из Украины».

Более светлое будущее, по мнению американского экономиста, Россию ждет в том случае, если Путин потеряет власть. Аслунд выразил мнение, что, если после периода беспорядков Россия установит достойный демократический режим, «Запад должен встать и предложить надлежащий план Маршалла, чего он не сделал в 1991 году».

«Будем надеяться, что предшествующая реконструкция Украины Западом сможет послужить в качестве генерального плана», — подытожил экономмст.

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