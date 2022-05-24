Три месяца поражений: как окружение Путина реагирует на затянувшуюся войну в Украине и пытается оправдать отсутствие успехов 24 мая, 19:32 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин проводит заседание совбеза РФ в режиме видеоконференции, 20 мая (Фото:kremlin.ru)

К концу третьего месяца войны отсутствие успехов России в Украине становится все более очевидным. 19 мая президент Владимир Зеленский отмечал, что мир начал иначе смотреть на войну — в начале февраля обсуждалась возможность вторжения на украинскую территорию РФ, а сейчас — возможность вторженя в Россию украинской армии после победы на своей территории.



НВ рассказывает, что прогнозируют о дальнейшем развитии и окончании войны в Украине, и как окружение Путина реагирует на неудачи и пытается за них оправдаться.

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Украинцев не удовлетворит мир на любых условиях, но его цена будет высокой

Еще в апреле президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявлял, что, по его мнению, войну России против Украины следует завершить, заключив договор, но не ценой сдачи независимости или национальных интересов.

«Люди примут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война закончилась. На наших условиях — условиях независимости Украины, но тем не менее. Каждая семья что-то потеряла, есть люди, которые потеряли детей, и я не думаю, что их удовлетворит любой мир, на любых условиях и в любое время, потому что это большая рана и трагедия — потерять близких и родных людей», — сказал глава государства.

В начале мая, выступая перед студентами франзузских университетов, президент Украины заявил, что война закончится, «когда мы вернем свое». Он добавил, что Украина хочет вернуть свои территории, с которыми связана украинская история.

А 19 мая, общаясь со студентами и ректорами украинских вузов, Зеленский сказал, что Украина несомненно победит, но цена этого — десятки тысяч жизней.

«Финальная стадия самая сложная, самая кровавая… Мы не можем дистанцироваться и сказать: „Все, война закончилась“. Скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области такое ощущение, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты… Я не могу сегодня кричать „возвращайтесь домой“ всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока выбор каждого человека», — рассказал Зеленский.

А 21 мая в интервью ведущим марафона Єдині новини Зеленский заявил, что победу в войне с Россией Украина одержит на поле боя, но концовка войны точно будет дипломатической.

Он добавил, что есть вещи, которые Украина не сможет завершить иначе, кроме как за столом переговоров.

«Мы хотим вернуть все, а Российская Федерация не хочет ничего отдать», — подчеркнул президент.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 20 мая, что Украина будет вести боевые действия пока все ее территории, в том числе оккупированные территории Крыма и Донбасса, не будут освобождены от российских войск.

Паритет сил и перспектива длительной войны

В интервью НВ, опубликованном 19 мая, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что «сейчас действительно достигнут определенный паритет, российской армии очень сложно продвигаться дальше на нашу территорию».

Секретарь СНБО подчеркнул, что относится к тем людям, «которые четко понимают, что Россия не так слаба, как нам хотелось бы». Он добавил, что те, кто говорят, что «война закончится в мае или через неделю» — легкомысленны.

«Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс, а помощь наших партнеров оружием является ключевым на сегодняшний день моментом определения ситуации. В зависимости от того, что и в какие сроки будет поставляться, весы будут колебаться то в одну, то в другую сторону», — сказал Данилов.

3 мая секретарь СНБО заявлял, что война России против Украины будет «длительной», а горячая фаза российской агрессии не закончится в мае.

При этом в интервью Радио Свобода, опубликованном 29 апреля, он отмечал, что Путин может закончить войну «в любой момент, подписав капитуляцию».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Украинской правде, опубликованном 24 мая, что еще до конца 2022 года ВСУ могут перейти административную границу с временно оккупированным РФ Крымом.

По словам Буданова, ресурсов у РФ осталось на 12 месяцев, поэтому активная фаза боевых действий должна пойти на максимальный спад до конца года.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что, по его мнению, впереди у Украины очень тяжелый месяц битвы за Донбасс. Он также добавил, что война переходит в затяжную фазу, а российские оккупанты «будут воевать умнее, чем делали это вначале»:

«Сейчас они бросают все силы, которые у них только есть, на то, чтобы на относительно узкой линии фронта попытаться окружить наши войска в Луганской области и пробовать двигаться в Донецкой области. Пока мы отбиваемся», — сообщил Денисенко.



Как окружение Путина реагирует на отсутствие военных успехов

Высшие российские чиновники пытаются оправдаться за отсутствие военных успехов с помощью противоречивых заявлений, обещаний, угроз и хамства.

21 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские оккупанты в скором времени полностью захватят Луганскую область. Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сразу же назвал это заявление «чепухой».

Уже 24 мая Шойгу признал, что темпы продвижения российской армии замедлились, но заявил, что это якобы было сделано «сознательно», «чтобы избежать жертв среди мирного населения». При этом оккупанты постоянно обстреливают гражданские объекты и с 24 февраля в результате их действий погибли 234 ребенка.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев 24 мая сказал, что кремлевский режим не устанавливал для российских войск в Украине никаких сроков.

«Мы не гонимся за сроками… Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может», — заверил Патрушев в интервью пропагандистскому ресурсу Аргументы и факты.

При этом, о каких вообще «целях» идет речь, он решил не уточнять, поскольку с начала российского вторжения в Украину 24 февраля они менялись уже множество раз.

Тем временем бывший президент и премьер РФ Дмитрий Медведев, который сейчас является заместителем главы российского Совбеза, 24 мая разразился хамским заявлением в своем Telegram-канале в ответ на итальянский план завершения войны в Украине, который глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7.

В частности, он заявил, что «просто в Евросоюзе ее (Украину — ред.) видеть явно не хотят».

«Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили. Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей», — добавляет бывший российский топ-политик.

Медведев также пригрозил неким «изменением сценария военной операции», который Россия на самом деле уже несколько раз меняла в сторону сокращения своих целей из-за поражений нанесенных российским войскам украинской армией. Вероятно, подразумевая под «новым сценарием» применение оружия массово поражения, экс-президент России заявил, что от него «украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры».

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