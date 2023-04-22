Россия наращивает авиаудары, поставки нового западного оружия. Эксперты Kyiv Security Forum анализируют главные события войны за неделю 22 апреля, 12:48 Разрушенный от российских бомбежек дом в Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В течение последней недели Россия наращивает авиаудары по прифронтовых и приграничных районах Украины. В то же время вопрос поставки нового западного оружия для ВСУ, на фоне его дефицита, стал «болезненным» во многих дискуссиях.

Эксперты Kyiv Security Forum анализируют главные события на войне за уходящую неделю.



Россия наращивает авиаудары

Главным военным трендом недели является дальнейшая интенсификация российских воздушных ударов как по прифронтовым и приграничным районам, так и в глубь территории Украины.

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Судя по статистике Генерального штаба ВСУ, интенсивность авиаударов продолжает расти: на этой неделе ежедневно регистрировалось от 20 до 60 такого рода атак (в которые Генштаб включает и удары дронами-камикадзе). Это почти на четверть больше, чем на прошлой неделе.

Враг получил новую партию Шахедов и применил их для ударов в глубь территории Украины. 19 апреля Россия запустила 26 Шахедов ( 21 из них уничтожены). В ночь на 21 апреля запущено до 12 ударных БпЛА, четыре из них не удалось сбить, в результате чего возник большой пожар на нефтебазе в Полтавской области.

В минувшее воскресенье россияне нанесли еще и массированный удар ракетами С-300 по городу Запорожье, Камышевахе Запорожской области и Снигиревке Николаевской области. Количество ударов крылатыми ракетами было незначительным.

Наиболее опасной тактикой врага остается запуск ракет и корректированных авиабомб из истребителей.

Именно тяжелыми авиабомбами нанесены тяжелые разрушения и жертвы 18-19 апреля в Орехове и Гуляйполе Запорожской области, а также в Волчанске Харьковской области.

Подобная авиабомба, по признанию российского командования, случайно поразила российский Белгород вечером 20 апреля. По состоянию на позапрошлую неделю командование Воздушных сил ВСУ наблюдало применение до 20 корректированных бомб в день.

Представители Воздушных сил и эксперты регулярно напоминают, что применение врагом авиабомб является наибольшим вызовом для противовоздушной обороны Украины и в целом для Сил обороны. Это оптимальный тип вооружения по доступности, степени риска и разрушительной силе.

Украинская ПВО с ее нынешними ресурсами не может «разрываться» между защитой важных тыловых объектов и прикрытием прифронтовых районов. Воздушные силы неоднократно заявляли, что единственным способом защитить небо есть комбинация существенного расширения противовоздушной обороны (в том числе флота истребителей ВСУ) с регулярными воздушными ударами далеко в глубь территории врага.

Снабжение нового западного оружия на фоне его дефицита

Нехватка систем ПВО в Украине и боезапаса к ним остается болезненной темой в дискуссии о новых партиях западного оружия. В преддверии очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что главным приоритетом Украины является быстрое построение многоуровневой системы противовоздушной/противоракетной обороны.

В Украину наконец-то доставлены все 13 истребителей Миг-29, подаренных Словакией, и первые зенитно-ракетные комплексы ПВО Patriot. Кроме того, источники впервые подтвердили, что ВСУ уже используют турецкую систему залпового огня Rocketsan и управляемые ракеты к ней (аналог HIMARS) и инновационную шведскую систему ПВО RBS-70.

В то же время количество этих новых вооружений остается небольшим, из-за чего, в частности, спикер Воздушных сил Юрий Игнат неоднократно предостерег от политизации самого факта предоставления Миг-29 и Patriot.

В Европе продолжаются дискуссии по поставкам снарядов для ствольной артиллерии ВСУ. Страны ЕС пока не могут договориться, как именно потратить миллиард евро, уже выделенный на закупку этих снарядов. Очевидно, что достижение консенсуса займет некоторое время, но Украина все же получит необходимые боеприпасы.