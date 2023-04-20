Россияне получили новую партию «шахедов» — Гуменюк 20 апреля, 12:15 Российские оккупанты ночью атаковали юг Украины иранскими дронами Шахед (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Россияне в последние дни активизировали воздушные атаки по Украине иранскими дронами Шахед, поскольку получили новую партию.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что оккупанты взяли паузу в воздушных атаках по Украине, потому что накапливали резервы и ждали новую партию дронов-камикадзе от Ирана.

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«Оккупанты получили новую партию иранских дронов, об этом свидетельствует маркировка, обнаруженная на сбитых беспилотниках. Мы наблюдали атаку россиян в Николаевской области именно этими дронами. Такая же отметка была на тех дронах, которые атаковали Одесскую область», — рассказала Гуменюк.

По ее словам, возможно и повторение подобных атак.

Гуменюк отметила, что россияне применяют дроны-камикадзе, чтобы держать мирное население в напряжении, а также для поиска украинских систем ПВО и объектов критической инфраструктуры.

Как сообщалось, за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 21 вражеский Шахед из 26 запущенных.