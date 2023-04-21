«Кривые руки россиян». Как пилот армии РФ смог атаковать Белгород — объясняет авиаэксперт 21 апреля, 14:21 NV Премиум Последствия падения авиабомбы в Белгороде (Фото:Mayor of Belgorod City Valentin Demidov via Telegram/Handout via REUTERS)

Нарушение общепринятых норм вылетов военных самолетов с авиационными бомбами и традиционное разгильдяйство россиян повлекли за собой последствия, подобные атаке собственного же Белгорода, рассказал Radio NV Валерий Романенко, авиаэксперт.

Вечером 20 апреля российский бомбардировщик Су-34 сбросил авиабомбу на жилой район Белгорода. По всей вероятности, это был планирующий фугасный авиаснаряд, а инцидент стал самым резонансным случаем удара РФ по собственной территории.

Видео дня

Незадолго до того, как в соцсетях стали появляться сообщения о последствиях взрыва, прокремлевский и провоенный Telegram-канал Записки vетерана сообщал, что российская авиация вылетела в сторону Украины. «На подвесах ФАБ-1500», — говорилось в этом посте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сначала подтвердивший взрыв и серьезный масштаб его последствий без уточнения причины происшествия, позже сообщил о трех пострадавших и отсутствии погибших.