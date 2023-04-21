Год встреч в формате Рамштайн. Сегодня в Германии состоится новое оборонное заседание союзников Украины: чего ждать 21 апреля, 07:11 Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников (Фото:Reuters)

В пятницу, 21 апреля, в Германии состоится новая встреча военных союзников Украины в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Встреча пройдет на американской военно-воздушной базе Рамштайн в Германии. Там почти ровно год назад, 26 апреля 2022-го, для помощи ВСУ впервые собрались представители оборонных ведомств более 40 стран мира, включая всех членов НАТО.

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Сегодняшнее заседание Контактной группы по обороне Украины будет уже 11-й встречей союзников Украины в таком формате. Председательствует на встрече традиционно министр обороны США Ллойд Остин. В последнее время подобные заседания собирают представителей уже более полусотни государств, они проходят как очно, так и заочно.

В преддверии нового Рамштайна Украину посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг — впервые с начала полномасштабного вторжения. На встрече с ним президент Украины Владимир Зеленский попросил генсека НАТО помочь преодолеть «торможение необходимых решений» в поставках оружия Украине

Официальный Киев озвучивал несколько приоритетов, о которых сегодня может идти речь на базе Рамштайн:

Построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки, о чем заявил министр обороны Алексей Резников, назвав такую потребность приоритетом Украины. По его словам, такая система должна включать больше платформ разного уровня и боеприпасов к ним: от ПЗРК до самолетов западного образца, которые Резников назвал « вершиной этой пирамиды».

в кратчайшие сроки, о чем заявил министр обороны Алексей Резников, назвав такую потребность приоритетом Украины. По его словам, такая система должна включать больше платформ разного уровня и боеприпасов к ним: от ПЗРК до самолетов западного образца, которые Резников назвал вершиной этой пирамиды». Западные боевые самолеты. «Ожидаем от следующего Рамштайна хороших новостей все-таки о самолетах. Будет решение — тогда будем [вести] отсчет месяцев, когда произойдет сама передача и постановка на вооружение самолетов F-16», — заявил 16 апреля представитель Воздушных сил Юрий Игнат. Он назвал решение важным для Украины, чтобы ВСУ уже сейчас могли делать предпринимать меры для обучения пилотов, техников и офицеров боевого управления.

Боеприпасы для средств ПВО. Financial Times анонсировала, что Украина будет просить о срочной передаче зенитных ракет для систем ПВО из-за опасений, что в результате « острого дефицита» таких снарядов Россия может начать широкомасштабные воздушные атаки. Западные союзники признают эту потребность, опасаясь, что без достаточно эффективной противовоздушной обороны запланированное против российских оккупантов контрнаступление ВСУ « может сорваться».

Financial Times анонсировала, что Украина будет просить о срочной передаче зенитных ракет для систем ПВО из-за опасений, что в результате острого дефицита» таких снарядов Россия может начать широкомасштабные воздушные атаки. Западные союзники признают эту потребность, опасаясь, что без достаточно эффективной противовоздушной обороны запланированное против российских оккупантов контрнаступление ВСУ может сорваться». Другое вооружение. По словам Резникова, традиционные приоритеты Украины в вооружении не изменились: кроме упомянутого это бронетехника, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и другие, средства радиоэлектронной борьбы, дроны и антидроновые средства.

Президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя 11-ю встречу в формате Рамштайн, заявил, что Киев ожидает «обстоятельных решений, отвечающих перспективам на поле боя». «Агрессор должен проиграть. И это наша общая ответственность с партнерами — выиграть больше времени для мира, то есть быть максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу», — сказал Зеленский.

Десятая встреча в формате Рамштайн состоялась онлайн 15 марта 2023 года, в ней приняли участие представители более 50 стран.

