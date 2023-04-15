Россия наращивает авиаудары, в регионах РФ идет партизанская война. Эксперты Kyiv Security Forum анализируют главные события войны за неделю 15 апреля, 12:58 Последствия российского ракетного удара по дому в Славянске 14 апреля, где погибли по меньшей мере девять человек (Фото:Press service of the Donetsk Regional Military-Civil Administration/Handout via REUTERS)

В течение последней недели россияне увеличили количество авиаударов в прифронтовых зонах. В то же время обострилось информационно-психологическое противостояние между Россией, Украиной и Западом. В РФ между тем идет слабоинтенсивная партизанская война.



Эксперты Kyiv Security Forum анализируют главные события на войне за уходящую неделю.



Обострилось информационно-психологическое противостояние

За последнюю неделю наблюдается обострение информационно-психологической войны на нескольких уровнях.

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Противоречивые публикации мировых медиа активизировали глобальную дискуссию о перспективах контрнаступления Украины. Отечественные и американские чиновники вынуждены активнее комментировать вопрос о достаточности западной помощи, темпах подготовки украинских резервов и т. д. Появились и сдержанно-пессимистичные оценки, хотя они не всегда корректны.

Такое положение, безусловно, отвлекает военно-политическое руководство и вовлекает его в «реагирование». С другой стороны, массированное обсуждение сугубо военных аспектов ситуации перевесило, хотя и не вытеснило из повестки дня запущенную Китаем и Францией дискуссию о «немедленном мире».

Российские пропагандисты обнародовали кадры жестокого убийства украинских военнопленных. Одним из важнейших последствий этой акции станет демотивация российских солдат, готовых сдаваться в плен. Обнародовав видео, враг может спровоцировать плохое отношение к пленным россиянам или запустить очередную волну фейков о «зверствах украинцев против пленных».

На этой неделе российский режим ввел электронные повестки, которые на самом деле являются жесткими односторонними мерами Кремля против тех российских граждан, которые уклоняются от мобилизации. Здесь также очень важен информационно психологический аспект.

С одной стороны, Кремль вынужден расширять масштабы мобилизации и, таким образом, подтверждать своему населению собственную несостоятельность и реальность поражения в войне. С другой стороны, это опровергает любые иллюзии о готовности Путина к переговорам, о чем необходимо напоминать тем международным силам, которые намеренно или слепо продолжают настаивать на диалоге с Кремлем.

Россия наращивает авиаудары в прифронтовых зонах

Главным сугубо военным трендом последней недели является интенсификация российских авиаударов по прифронтовым и приграничным районам Украины. Вражеские истребители запускают ракеты и корректируемые авиабомбы с дистанции от нескольких километров до нескольких десятков километров. Командование ВСУ ежедневно сообщает о не менее 15 таких ударах. 10 апреля было зафиксировано 39 вражеских авиаударов.



Такие удары чаще всего приходятся на приграничные районы Сумщины и Черниговщины, а также отдельные участки фронта на Донбассе. Российские истребители наносили масштабные удары и по освобожденным районам Херсонщины.

Воздушные силы ВСУ по-прежнему ежедневно наносят авиаудары по вражеским позициям на фронтах, однако со значительно меньшей интенсивностью. Исходя из оперативных сводок Генерального штаба, украинских авиаударов сейчас в среднем вдвое меньше чем российских.

Это продолжение угрожающего тренда, отмеченного в предыдущей сводке КБФ. Как отмечал на прошлой неделе командующий Воздушными силами ВСУ, «у Воздушных сил недостаточно сил и средств, чтобы эффективно защитить воздушное пространство, войска на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне».

Факторами роста воздушной угрозы могут быть как активное использование врагом нового для него оружия (корректируемых авиабомб), так и решение российского командования больше рисковать истребителями и их пилотами. Новой достоверной информации по существу этих вопросов на этой неделе не было.

Продолжается слабоинтенсивная партизанская война в регионах России



Как и на прошлой неделе, продолжалась слабоинтенсивная партизанская война в регионах России. Точечные столкновения не прекращаются в Ингушетии. Кроме того, несколько раз в неделю происходят умышленные повреждения железнодорожной инфраструктуры (иногда с существенным срывом движения поездов) и военкоматов.

Это партизанское движение пока не влияет на военную способность врага, однако дестабилизирует военно-политическую ситуацию в России.

На этой неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев (второе лицо путинского режима) был вынужден публично признать, что на Северном Кавказе «активизируется деятельность законспирированных террористических и радикальных организаций», а также «не прекращаются попытки введения норм шариата».