РФ нанесла авиаудары по Орехову в Запорожской области и по приграничью Черниговщины: есть разрушения 14 апреля, 17:01 Орехов пострадал в результате авиаудара россиян (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Днем в пятницу, 14 апреля, войска РФ нанесли авиаудары по населенному пункту Орехов в Запорожской области и по приграничной территории Черниговской области.

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram, удар по Орехову нанес самолет Су-35.

В результате вражеской атаки повреждены частные дома и здание детско-юношеской спортивной школы.

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Остальные детали пока не сообщаются. Информации о погибших и пострадавших нет.

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Орехов расположен недалеко от линии фронта, его систематически обстреливают российские оккупанты. В октябре власти региона сообщали, что этот населенный пункт разрушен на 75%.

Кроме того, около 16:00 российская авиация ударила управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе на приграничной территории Черниговской области.

Как сообщило Оперативное командование Север, по предварительным данным, один работник предприятия ранен, есть разрушение зданий.

На месте происшествия работают группы Национальной полиции и спасатели ГСЧС. Информация уточняется.