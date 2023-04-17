Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 17 апреля, 10:09 МиГ-29 (Фото:www.facebook.com/JaroNadPublic)

Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29, заявил министр обороны страны Ярослав Надь.

«Эта передача была осуществлена наземным путем с соблюдением максимальной безопасности, и опять же огромная благодарность всем привлеченным силам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция», — говорится в сообщении министра в Facebook.

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23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты. Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что они уже защищают небо над Харьковом. В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте. Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты и подчеркнули: Украине нужны современные западные боевые самолеты.

