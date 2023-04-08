Для защиты нужны Patriot, SAMP-T и F-16. Россияне производят новые полуторатонные авиабомбы — Игнат

8 апреля, 17:00
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Юрий Игнат (Фото:скриншот брифинга Медиацентр Украина/Youtube)

Юрий Игнат (Фото:скриншот брифинга Медиацентр Украина/Youtube)

Россияне запустили производство тяжелых управляемых авиационных бомб. У украинских Сил обороны пока нет возможности их сбивать.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу недавно ездил на предприятия, производящие полуторатонные бомбы. Вероятно, они будут оснащаться крыльями и GPS-навигацией, как это сейчас происходит с 500-килограммовыми бомбами.

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Игнат отметил, что враг применяет авиабомбы во время атак по всей линии фронта: на юге, востоке, в Сумской и Черниговской областях

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«Есть новая угроза, на которую реагировать, мягко говоря, тяжело. Потому что противник применяет эти управляемые бомбы дистанционно. Пока безнаказанно. Следует понимать, что самолеты наносят удары с дистанции 50 плюс километров, из-за линии боевого столкновения, государственной границы Украины и с моря. Поэтому их пока нечем доставать, имею в виду самолеты», — сказал Игнат.

Для применения управляемых авиабомб оккупанты используют истребители Су-35. Каждый день россияне применяют 10−12 таких бомб по всей линии фронта.

По словам Игната, в этом случае можно противодействовать только самолетам, запускающим авиабомбы.

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«Бомбы можно пробовать сбивать, но понятно, сколько нужно средств, чтобы их уничтожать. Поэтому иного выхода нет, кроме противодействия именно самолетам, сбрасывающим эти бомбы. Это системы Patriot, SAMP/T из наземных. А лучше всего — современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+, способные противостоять российской авиации на больших расстояниях, имеющие и мощные радары, и ракеты класса воздух-воздух. Только так можно противостоять этой угрозе», — подытожил представитель ПСУ.

По данным Воздушных сил, войска РФ стали активнее применять для ударов по украинским объектам авиабомбы. Они обладают большим запасом, а переделать их в управляемые для врага дешевле и быстрее, чем производить ракеты.

В то же время, украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Бомбы F-16 Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат SAMP-T

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