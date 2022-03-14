В Центре стратегических коммуникаций сообщили о новом подтверждении подготовки Россией химической атаки в Украине

14 марта, 13:54
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Россия разрушает украинские города, активно используя авиацию (Фото:Courtesy of State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Россия разрушает украинские города, активно используя авиацию (Фото:Courtesy of State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Центр стратегических коммуникаций сообщил о еще одном подтверждении подготовки Россией химической атаки в Украине на фоне полномасштабного вторжения.

Как сообщили в ведомстве, в оккупационном контингенте РФ обнаружено присутствие специалистов-химиков.

По данным Центра стратегических коммуникаций, четыре дня назад в результате боя с российскими военными возле населенного пункта Старомлиновка в Донецкой области было уничтожено большое количество оккупантов.

Среди полученных документов российских военных найдены удостоверения офицера ВС РФ узкопрофильной специализации по имени Афтаев Александр Викторович.

Согласно документам, до гибели в Украине Афтаев служил в воинской части 21222 Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия в городе Пенза.

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До службы в армии он окончил Саратовский военный институт биологической и химической безопасности.

«Полученные документы могут свидетельствовать о подготовке Россией теракта против Украины с применением химического оружия», — резюмировали там.

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/307542761445711

В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.

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The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский также опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке.

На Совбезе ООН, который созвала Россия якобы из-за разработки «биологического оружия в Украине, Вашингтон и его союзники обвинили Россию в распространении бездоказательного утверждения. Дипломаты заявили, что это может быть подготовкой к проведению собственных биологических или химических атак.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия могла созвать заседание, чтобы заложить основу для собственного применения биологического или химического оружия в Украине.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Химическая опасность

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