Новая тактика ударов: российские войска в сентябре накапливали ракеты для массированных атак на энергетику Украины — ISW
Обломки российской ракеты в Киеве (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Войска страны-агрессора России в течение сентября 2025 года, вероятно, накапливали баллистические и крылатые ракеты, чтобы провести несколько массированных ударов по Украине в выбранные дни, анализирует Институт изучения войны (ISW) в сводке за 3 октября.
Аналитики отмечают, что российские войска в последнее время не регулярно запускают ракеты во время ночных обстрелов Украины. Похоже Россия накапливает их в течение многих дней, а затем запускает большое количество ракет в сочетании с большим количеством дронов, чтобы перегрузить украинские системы противовоздушной обороны.
ISW подсчитал, что в сентябре армия РФ четыре раза использовала ракеты для ударов по Украине, запустив 10 ракет. Тогда как в августе только один удар включал более 40 ракет примерно каждые две недели.
Это подтверждает новую стратегию РФ по периодическому проведению крупных комбинированных ударов между систематическими меньшими атаками шахедами.
Аналитики считают, что российские войска во время комбинированных обстрелов используют баллистические ракеты для точечных поражений конкретных целей. Тогда как дроны и крылатые ракеты в основном используются для перегрузки ПВО.
Сейчас системы противовоздушной обороны Patriot остаются единственными в Украине, способными сбивать российскую баллистику. Поэтому армия РФ может намеренно целиться на города и энергетическую инфраструктуру, которые не защищаются Patriot, пишет ISW.
Массированный удар РФ по энергоинфраструктуре Украины 3 октября
В ночь на 3 октября РФ атаковала Украину 416 средствами поражения, в том числе 35 ракетами. ПВО сбила 320 целей. Основным направлением удара были, по данным Воздушных сил, объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.
Минэнерго Украины сообщило, что россияне массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. ДТЭК заявила о разрушении объекта газодобычи в Полтавской области.
Впоследствии Нафтогаз заявил о самом массовом обстреле газовой инфраструктуры с начала войны: по объектам в Харьковской и Полтавской области оккупанты ударили 35 ракетами и 60 дронами.
В Полтавской ОВА подтверждали, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике региона. Фиксировали попадание ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях.