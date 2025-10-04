Войска страны-агрессора России в течение сентября 2025 года, вероятно, накапливали баллистические и крылатые ракеты, чтобы провести несколько массированных ударов по Украине в выбранные дни, анализирует Институт изучения войны (ISW) в сводке за 3 октября.

Аналитики отмечают, что российские войска в последнее время не регулярно запускают ракеты во время ночных обстрелов Украины. Похоже Россия накапливает их в течение многих дней, а затем запускает большое количество ракет в сочетании с большим количеством дронов, чтобы перегрузить украинские системы противовоздушной обороны.

Реклама

ISW подсчитал, что в сентябре армия РФ четыре раза использовала ракеты для ударов по Украине, запустив 10 ракет. Тогда как в августе только один удар включал более 40 ракет примерно каждые две недели.

Это подтверждает новую стратегию РФ по периодическому проведению крупных комбинированных ударов между систематическими меньшими атаками шахедами.

Фото: ISW

Аналитики считают, что российские войска во время комбинированных обстрелов используют баллистические ракеты для точечных поражений конкретных целей. Тогда как дроны и крылатые ракеты в основном используются для перегрузки ПВО.

Читайте также: Зеленский провел Ставку по защите и восстановлению объектов энергетики после ударов РФ

Сейчас системы противовоздушной обороны Patriot остаются единственными в Украине, способными сбивать российскую баллистику. Поэтому армия РФ может намеренно целиться на города и энергетическую инфраструктуру, которые не защищаются Patriot, пишет ISW.

Массированный удар РФ по энергоинфраструктуре Украины 3 октября

В ночь на 3 октября РФ атаковала Украину 416 средствами поражения, в том числе 35 ракетами. ПВО сбила 320 целей. Основным направлением удара были, по данным Воздушных сил, объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.

Минэнерго Украины сообщило, что россияне массированно ударили по газотранспортной инфраструктуре в нескольких областях Украины. ДТЭК заявила о разрушении объекта газодобычи в Полтавской области.

Впоследствии Нафтогаз заявил о самом массовом обстреле газовой инфраструктуры с начала войны: по объектам в Харьковской и Полтавской области оккупанты ударили 35 ракетами и 60 дронами.

В Полтавской ОВА подтверждали, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике региона. Фиксировали попадание ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях.