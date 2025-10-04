Российские войска ночью атаковали шахедами Днепр и нанесли ракетный удар по Павлограду, повреждена инфраструктура

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область ночью 4 октября 2025 года (Фото: Сергей Лысак / Telegram)

Войска страны-агрессора России в ночь на субботу, 4 октября, ударили по Днепру дронами и атаковали ракетами Павлоград в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Днепре в результате обстрела повреждена инфраструктура. Пострадавших нет, рассказал Лысак, но не уточнил деталей о последствиях.

Также оккупанты, по данным ОВА, ночью били по Синельниковскому району, в результате чего горели частные дома, хозяйственные постройки и гараж. Ранена 51-летняя женщина.

В целом РФ ночью атаковала четыре района области, силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 11 российских дронов.

Вечером и ночью 4 октября Воздушные силы ВСУ сообщали о БпЛА и скоростных целях на город Павлоград. Также сообщалось о шахедах на Днепр.