Массированная атака на Полтавскую область: Россия ударила ракетами и дронами по объектам энергетики
Российские войска массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами 3 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 3 октября, нанесли комбинированный массированный удар ракетами и дронами по Полтавской области, повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.
По его словам, фиксируются попадания ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях. Кроме энергетики, в Полтавском районе повреждено частное домовладение.
Пострадавших нет, добавил Когут.
Ночью 3 октября Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях и дронах на Полтавскую область. В Сети писали о массированном обстреле региона. Также РФ нанесла удары по Днепру, Одессе и другим регионам.