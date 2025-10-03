Массированная атака на Полтавскую область: Россия ударила ракетами и дронами по объектам энергетики

3 октября, 08:32
Российские войска массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами 3 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 3 октября, нанесли комбинированный массированный удар ракетами и дронами по Полтавской области, повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

По его словам, фиксируются попадания ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях. Кроме энергетики, в Полтавском районе повреждено частное домовладение.

Пострадавших нет, добавил Когут.

Ночью 3 октября Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях и дронах на Полтавскую область. В Сети писали о массированном обстреле региона. Также РФ нанесла удары по Днепру, Одессе и другим регионам.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Полтавская область Война России против Украины атака шахедов Ракетный удар атаки России на энергосистему Энергетика

Поделиться:

