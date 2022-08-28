РФ обстреливает жилой район Энергодара. Ермак назвал атаку провокацией и шантажом 28 августа, 23:39 Российские оккупанты обстреливают Энергодар (Фото:Дмитрий Орлов — Энергодарский городской голова/Telegram)

Армия РФ обстреливает временно захваченный Энергодар. О массированных атаках на третий и пятый микрорайоны сообщил мэр города Дмитрий Орлов вечером в воскресенье, 28 августа.

По его словам, предварительно, известно о попадании в одну из квартир дома по улице Воины Интернационалисты — информацию о пострадавших и масштабах разрушения уточняют.

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В соседних домах местами выбило оконные стекла, есть возгорание припаркованных во дворе автомобилей, рассказал Орлов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал обстрел Энергодара провокацией и ядерным шантажом со стороны РФ.

«Они [российские террористы] обстреливают Никополь, Марганец и имитируют „ответ“ по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно», — написал он в Telegram.

В Энергодаре находится крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожскую АЭС, которую российские оккупанты захватили после боев в городе 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев. По данным WSJ, миссия отправится на станцию на следующей неделе.

Инфографика: НВ

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