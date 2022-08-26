Риск радиационной катастрофы. Что сейчас происходит на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС — главное 26 августа, 18:54 Сюжет Вид на Запорожскую АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

25 августа Запорожская АЭС впервые в истории оказалась полностью отключенной от энергосети Украины. В этот день президент Владимир Зеленский предупредил мир о риске глобальной ядерной катастрофы, пока на этом объекте остаются российские оккупанты.

НВ рассказывает, что произошло на Запорожской АЭС за последние дни.

Повреждение всех линий, соединяющих Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины

Опасность отсоединения Запорожской АЭС от энергосети Украины обсуждают уже несколько недель. 23 августа о ней заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Целым рядом обстрелов Запорожской АЭС, в которых они обвиняют Украину, оккупанты постепенно прервали четыре линии сообщения АЭС с энергосетью Украины.

Инфографика: НВ

С последней из четырех линий электропередач Украина дважды теряла связь в течение дня 25 августа.

По данным Энергоатома, к отключению последней линии сообщения с энергосистемой привели спровоцированные обстрелами оккупантов пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС.

В результате последние два работающих энергоблока станции отключились от сети и Энергодар остался полностью без электроснабжения.

Опасность ситуации

"…Если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы", — заявил президент Зеленский, комментируя отключение ЗАЭС от энергосети.

Президент Государственного предприятия Энергоатом Петр Котин рассказал Радио НВ, что если все линии электропередач, связывающие станцию с энергосистемой повреждены, «станция переходит в режим блекаута и далее возможен сценарий с дизель-генераторами, охлаждением топлива, могут быть проблемы».

«А если возникнут проблемы с охлаждением топлива, тогда могут быть уже последствия в виде радиоактивных выбросов с самой станции. Это очень тяжелый сценарий, на самом деле мы очень близко к нему находимся. Если сравниваем с мирным временем, когда станция работает, четыре линии есть, все резервные линии подключены, нет никаких тревог и все нормально работает. Сейчас три линии повреждены, это уже нонсенс, через одну линию выдача. Потеряем эту линию из-за обстрелов — и будет беда», — добавил Котин.

Он рассказал, что оккупанты захватили сейчас все подвальные помещения на станции и находятся и в кризисном центре — помещении для персонала на случай внештатных ситуаций.

«Оно под землей, там два метра земли на крыше этого помещения, очень хорошо защищено, поэтому они там находятся. Кроме того, они захватили другое такого же рода помещение, которое находится на территории станции и используется для тех же целей», — объяснил президент Энергоатома.

По его словам, из этого второго помещения персонал станции должен руководить ликвидацией внештатной ситуации в случае ее возникновения, но сейчас это невозможно.

«Кроме того, они захватили на территории станции помещение столовой № 18, где персонал питался, захватили частично лабораторно-бытовой корпус № 2. А что хуже всего, что они фактически выставляют свою военную технику в машзалах блока № 1, блока № 2, выставляют ее под эстакадами, возле специальных корпусов. Там находится до 50 единиц техники, в том числе БМП. Три дня назад они привезли дополнительные свои силы, в частности, дополнительные БМП, дополнительные РЛС (радиолокационные станции) и живую силу. Все это было загнано на территорию атомной станции», — перечислил Котин.

Также, по его словам, оккупанты заминировали береговую линию, где станция соединяется с Каховским водохранилищем.

«Что касается самих энергоблоков, да, именно пребывание тяжелой техники в машзалах энергоблоков, в ремонтной зоне машзалов, в задней части этих машзалов находится, 14 автомобилей они затолкали на первом энергоблоке, там полностью перекрыт весь доступ этими грузовиками. Конечно, они загружены, а чем — мы не знаем. Вероятнее всего, что там оружие, взрывчатка, все находится в тех грузовиках. Если будет случайная детонация, будет большой пожар и его невозможно будет потушить, потому что нашим пожарным бригадам не будет возможности туда подъехать, потому что они заблокировали сами подъезды этими автомобилями, которые там стоят. Пожарные не смогут попасть в очаг пожара для того, чтобы его потушить», — объяснил Котин.

По его словам, если насосы, подающие воду для охлаждения выйдут из строя из-за пожара, не будет охлаждения ядерного топлива, начнется плавление активных зон и выброс радиоактивных веществ в атмосферу.

Президент Энергоатома подчеркнул, что на Запорожской атомной электростанции ядерного материала очень много и потенциальная катастрофа на ней по своим масштабам может в 10 раз превысить Чернобыльскую.

Реакция на угрозу

В 20:00 25 августа МАГАТЭ сообщила, что Украина минимум дважды в течение дня теряла связь с единственной оставшейся рабочей линией электропередач, но сейчас она снова работает. Все шесть энергоблоков оставались на тот момент отключенными от сети.

Запорожской АЭС вновь удалось подключиться к сети и возобновить производство электроэнергии 26 августа в 14:04.

НЭК Укрэнерго сообщила, что «приняла все необходимые меры для восстановления магистральной сети, которая обеспечивает работу Запорожской АЭС. В частности, была возобновлена работа двух поврежденных рашистами магистральных линий, которые сейчас надежно заживляют собственные потребности Запорожской АЭС».

В компании добавили, что в ближайшее время ремонтные бригады Укрэнерго смогут завершить восстановление еще одной магистральной линии, которая позволит повысить безопасность работы электростанции.

Со своей стороны оккупационная «администрация» части Запорожской области в лице коллаборанта Владимира Рогова заявила, что подконтрольные украинским властям территории больше не получают энергию с ЗАЭС. Рогов заявил, что энергия с ЗАЭС поступает только на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

В день отключения энергоблоков ЗАЭС от сети агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может состояться до 5 сентября, а у инспекторов будет больше полномочий, чем предполагалось изначально.

По данным Bloomberg, сначала представители МАГАТЭ хотели посетить временно захваченную российскими оккупантами станцию только для того, чтобы убедиться, что запасы обогащенного урана остались нетронутыми. То, что в состав миссии войдут эксперты по безопасности, означает, что МАГАТЭ сможет провести экспертизу обстрела АЭС, с помощью которой можно будет привлечь к ответственности виновных.

Однако 26 августа британское издание The Telegraph сообщило, спецслужбы России пытают работников оккупированной Запорожской АЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам ООН о рисках безопасности на станции.

Люди, которые работают на станции или сумели убежать во время оккупации, сообщили журналистам, что на станции царит атмосфера страха, а их коллег неоднократно арестовывали.

Сотрудники также рассказали, что оккупанты планируют сократить до минимума присутствие украинского персонала станции.

«Они схватили наше руководство за яйца. Во время визита МАГАТЭ они планируют сократить до минимума присутствие нашего персонала и поставить нескольких их представителей в каждой комнате центра управления, которые будут громко кричать, что очень ждали „освобождения“ от режима в Киеве», — сказал журналистам один из них.



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