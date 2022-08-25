Гутерреш заявил о готовности ООН поддержать любую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, отправленную из Киева 25 августа, 10:52 Гутерреш обеспокоен ситуацией на ЗАЭС (Фото:Maxim Shipenkov/Pool/Reuters)

Секретариат ООН готов поддержать любую миссию МАГАТЭ по приглашению Киева на ЗапорожскуюАЭС.

Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter.

«Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее. Любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению», — отметил он.

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Гутерреш добавил, что ООН поддержит миссию МАГАТЭ, направленную через Киев.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно скорее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

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