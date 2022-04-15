«Кораблю и морякам». В оккупированном Севастополе «похоронили» крейсер Москва 15 апреля, 22:14 Цей матеріал також доступний українською Церемония прощания с крейсером Москва (Фото:Reuters)

В оккупированном Россией Севастополе прошла церемония прощания с ракетным крейсером Москва, накануне затонувшем в Черном море.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщает Русская служба BBC.

На церемонии присутствовали ветераны ВМФ и священник. На одном из траурных венков видна лента с надписью «кораблю и морякам».

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При этом в Минобороны РФ заявляли, что экипаж затонувшего крейсера был эвакуирован, не уточняя, сколько человек на нем находилось.

Украинская сторона утверждает, что экипаж Москвы не смогли эвакуировать из-за шторма.

15 апреля представители Минобороны США в комментарии Washington Post и СNN заявили, что флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва потопила украинская ракета.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения.

В Минобороны страны-агрессора признали, что ракетный крейсер Москва затонул. При этом Кремль выдвинул свою версию причины крушения корабля: они заявили, что на крейсере по неустановленной причине произошел пожар, из-за чего стали взрываться боеприпасы.

Журнал Forbes отмечает, что — это самая дорогая военная потеря РФ с начала войны с Украиной.

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