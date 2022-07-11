«Отправьте больше HIMARS уже сейчас». WP в редакционной статье призвала Белый дом нарастить поставки оружия и усилить Украину для контратак 11 июля, 10:00 Установка американской РСЗО HIMARS на фронте в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Влиятельное американское издание The Washington Post поддержало призыв министра обороны Украины Алексея Резникова как можно быстрее поставить ВСУ еще больше HIMARS и аналогичных им систем после того, как украинские военные доказали эффективность их применения.

Резников заявил об этом в недавнем интервью газете The Wall Street Journal, подчеркнув, что американские РСЗО HIMARS уже изменили правила игры в войне с РФ и позволили Украине атаковать тыловые цели, включая командный штаб РФ в Изюме. «Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: „Вы прошли тест“», — подчеркнул Резников, настаивая, что теперь Украина нуждается в большем количестве таких систем и срочных поставках.

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9 июля аналогичные призывы озвучила в своей редакционной статье американская The Washington Post. «Поставляемая США артиллерия помогает обороне Украины. Отправьте больше уже сейчас», — гласит заголовок материала, написанного от имени коллектива редакторов издания.

НВ предлагает ознакомиться с его полным переводом.

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Едва завершив захват Луганской области на востоке Украины, Владимир Путин приказал своим войскам «отдохнуть» и бросил своего рода вызов сторонникам Украины в рядах НАТО. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, — заявил Путин на встрече с руководством Госдумы и с лидерами фракций в четверг, 7 июля. — Что здесь скажешь — пусть попробуют». Днем позже президент Байден ответил Путину, и ответил совершенно верно: он объявил о дополнительном пакете военной помощи Киеву на сумму $400 млн, который включает в себя еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS. Таким образом, общее количество американских HIMARS, переданных Украине, увеличится до 12; правительства Германии и Великобритании пообещали поставить аналогичные системы.



Заявление Байдена, хотя и не было неожиданным, имеет смысл как с тактической, так и со стратегической точек зрения. Тактически война в Украине превратилась в кровавую артиллерийскую дуэль, в которой Россия удерживает преимущество из-за превосходства в количестве систем вооружения и боеприпасов. Четыре месяца назад Россию удалось оттеснить после ее провальной попытки поглотить всю страну — включая Киев — посредством комбинированной атаки с воздуха, моря и суши, однако она достигла больших успехов, обстрелами добиваясь подчинения себе юго-восточных районов Украины — хотя и с большими потерями в людях и технике. Система HIMARS, способная запускать точно нацеленные ракеты на дальность более 40 миль [65 км], может помочь Украине оказать противодействие примитивным атакам Москвы, в первую очередь за счет подрыва складов с боеприпасами. Безусловно, для обучения украинских военнослужащих работе с HIMARS требуется несколько недель, но, как сообщается, в последние дни они использовали их для уничтожения многочисленных складов российского оружия, а президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такие системы "заработали очень мощно".

Наращивание поставок HIMARS — правильный шаг в долгосрочном, стратегическом смысле, поскольку единственная надежда на возможный мир на выгодных для Украины условиях заключается в том, чтобы сделать эту войну слишком дорогостоящей для Путина. 7 июля Путин был полон бахвальства и в этом вопросе, заявляя, что он «не отказывается от мирных переговоров — но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться». Его вера в то, что время сейчас на стороне России, — по всей видимости, одновременно искренняя и, к сожалению, не безосновательная. Экономические санкции наносят ущерб не только России, но и западным странам, которые их ввели. Украина несет огромные потери. Путин долгое время считал, что развал Советского Союза был провалом не самой системы, а воли его руководства, чего он повторять не намерен. Возможно, нет никакого способа избавить его от этих убеждений, но если он и есть, то заключается во всеобъемлющем наказании за его агрессию.



Еще одна причина срочно и значительно усилить [наступательные] способности Украины заключается в том, что силы Киева должны получить возможность контратаковать, имея равные шансы — после того, как российское наступление потерпит неудачу (что, возможно, уже происходит). Украинская армия продвигается к удерживаемой Россией территории на юге, в районе стратегически важного города Херсона, и есть надежда, что его еще можно отбить. Решение вести переговоры о прекращении войны, как неоднократно признавал Байден, остается за Украиной. Однако именно от Вашингтона зависит возможность предоставить Украине средства сделать это с позиции силы.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

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