Тысячи противотанковых систем, HIMARS, Harpoon. Какое оружие США передали Украине — инфографика НВ

9 июля, 13:08
РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

С начала полномасштабного вторжения России США выделили Украине уже около $7,3 млрд в качестве помощи в сфере безопасности. Новый пакет на сумму $400 млн, который будет включать 1000 новых высокоточных 150-мм снарядов для артиллерии и еще четыре артиллерийские ракетные системы HIMARS объявили 8 июля.

НВ подготовил инфографику с перечнем оружия, которое Вашингтон передал Украине. Согласно данным Министерства обороны США, по состоянию на 8 июля в него входят:

  • > 1400 зенитных комплексов Stinger;
  • > 6500 противотанковых систем Javelin;
  • > 20 000 других противотанковых систем;
  • > 700 тактических ударных беспилотников Switchblade;
  • две зенитно-ракетные системы NASAMS;
  • две системы береговой обороны Harpoon;
  • 121 тактический дрон Phoenix Ghost;
  • 12 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасов;
  • 200 бронетранспортеров M113;
  • 20 вертолетов Ми-17.
Видео дня
Инфографика: НВ
  • 126 гаубиц и около 411 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 36 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
  • 126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
  • 19 тактических машин для восстановления оборудования;
  • беспилотники Puma;
  • сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
  • > 10 тыс. гранатометов и стрелкового оружия;
  • > 59 000 000 патронов для стрелкового оружия;
  • 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;
  • ракетные системы с лазерной наводкой;
  • беспилотные суда береговой обороны;
  • 26 контрбатарейных радара;
  • четыре контрминометных радара;
  • четыре радара воздушного наблюдения;
  • 18 береговых и речных патрульных катеров;
  • противопехотные мины M18A1 Claymore;
  • взрывчатка С-4 и взрывное оборудование для устранения помех;
  • тактические системы защищенной связи;
  • тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики, лазерных дальномеров;
  • коммерческие услуги спутниковых снимков;
  • защитное снаряжение от взрывоопасных предметов;
  • химические, биологические, радиологические, ядерные средства защиты;
  • медицинские средства, аптечки;
  • средства радиоэлектронного противодействия;
  • полевая техника и запчасти;
  • финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Инфографика: НВ
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   США Помощь Инфографика НВ Война России против Украины

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