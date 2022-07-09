Тысячи противотанковых систем, HIMARS, Harpoon. Какое оружие США передали Украине — инфографика НВ
РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)
С начала полномасштабного вторжения России США выделили Украине уже около $7,3 млрд в качестве помощи в сфере безопасности. Новый пакет на сумму $400 млн, который будет включать 1000 новых высокоточных 150-мм снарядов для артиллерии и еще четыре артиллерийские ракетные системы HIMARS объявили 8 июля.
НВ подготовил инфографику с перечнем оружия, которое Вашингтон передал Украине. Согласно данным Министерства обороны США, по состоянию на 8 июля в него входят:
- > 1400 зенитных комплексов Stinger;
- > 6500 противотанковых систем Javelin;
- > 20 000 других противотанковых систем;
- > 700 тактических ударных беспилотников Switchblade;
- две зенитно-ракетные системы NASAMS;
- две системы береговой обороны Harpoon;
- 121 тактический дрон Phoenix Ghost;
- 12 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасов;
- 200 бронетранспортеров M113;
- 20 вертолетов Ми-17.
- 126 гаубиц и около 411 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 36 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
- 126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
- 19 тактических машин для восстановления оборудования;
- беспилотники Puma;
- сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
- > 10 тыс. гранатометов и стрелкового оружия;
- > 59 000 000 патронов для стрелкового оружия;
- 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;
- ракетные системы с лазерной наводкой;
- беспилотные суда береговой обороны;
- 26 контрбатарейных радара;
- четыре контрминометных радара;
- четыре радара воздушного наблюдения;
- 18 береговых и речных патрульных катеров;
- противопехотные мины M18A1 Claymore;
- взрывчатка С-4 и взрывное оборудование для устранения помех;
- тактические системы защищенной связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики, лазерных дальномеров;
- коммерческие услуги спутниковых снимков;
- защитное снаряжение от взрывоопасных предметов;
- химические, биологические, радиологические, ядерные средства защиты;
- медицинские средства, аптечки;
- средства радиоэлектронного противодействия;
- полевая техника и запчасти;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
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