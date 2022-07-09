Тысячи противотанковых систем, HIMARS, Harpoon. Какое оружие США передали Украине — инфографика НВ 9 июля, 13:08 РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

С начала полномасштабного вторжения России США выделили Украине уже около $7,3 млрд в качестве помощи в сфере безопасности. Новый пакет на сумму $400 млн, который будет включать 1000 новых высокоточных 150-мм снарядов для артиллерии и еще четыре артиллерийские ракетные системы HIMARS объявили 8 июля.



НВ подготовил инфографику с перечнем оружия, которое Вашингтон передал Украине. Согласно данным Министерства обороны США, по состоянию на 8 июля в него входят:

> 1400 зенитных комплексов Stinger;

> 6500 противотанковых систем Javelin;

> 20 000 других противотанковых систем;

> 700 тактических ударных беспилотников Switchblade;

две зенитно-ракетные системы NASAMS;

две системы береговой обороны Harpoon;

121 тактический дрон Phoenix Ghost;

12 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасов;

200 бронетранспортеров M113;

20 вертолетов Ми-17.

Видео дня

Инфографика: НВ

126 гаубиц и около 411 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

36 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;

126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;

19 тактических машин для восстановления оборудования;

беспилотники Puma;

сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;

> 10 тыс. гранатометов и стрелкового оружия;

> 59 000 000 патронов для стрелкового оружия;

75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;

ракетные системы с лазерной наводкой;

беспилотные суда береговой обороны;

26 контрбатарейных радара;

четыре контрминометных радара;

четыре радара воздушного наблюдения;

18 береговых и речных патрульных катеров;

противопехотные мины M18A1 Claymore;

взрывчатка С-4 и взрывное оборудование для устранения помех;

тактические системы защищенной связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики, лазерных дальномеров;

коммерческие услуги спутниковых снимков;

защитное снаряжение от взрывоопасных предметов;

химические, биологические, радиологические, ядерные средства защиты;

медицинские средства, аптечки;

средства радиоэлектронного противодействия;

полевая техника и запчасти;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Инфографика: НВ

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