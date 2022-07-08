В Пентагоне убеждены, что Украина успешно использует HIMARS

8 июля, 22:44
Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Пентагоне считают, что Украина успешно использует РСЗО HIMARS, чтобы лишить РФ возможности наступления. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности в комментарии Reuters.

«В настоящее время Украина успешно наносит удары по российским позициям в Украине, глубже за линией фронта и лишая Россию возможности проводить эту артиллерийскую операцию», — сказал чиновник.

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Он также опроверг заявления страны-агрессора о том, что Россия якобы уничтожили две системы HIMARS. Также он добавил, что Украина не использовала эти системы для ударов за пределами Украины.

По данным СМИ, США готовят новый пакет помощи Украине, который будет включать четыре HIMARS.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Пентагон РСЗО HIMARS

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