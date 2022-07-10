«Война идет мрачно». Украине срочно нужно оружие — Резников 10 июля, 19:58 Украинские военнослужащие используют HIMARS в войне с Россией (Фото:Генштаб ВСУ via Faceook)

Украина прошла тест на использование американских передовых вооружений, однако нуждается в их большем количестве и срочных поставках.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, высокомобильные артиллерийские реактивные системы HIMARS изменили правила игры, позволив Украине атаковать российские силы в Изюме.

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«Война идет мрачно… Нам нужно больше [оружия]. Нам нужно срочно», — отметил он.

Первоначально США поставили Украине всего четыре системы HIMARS.

«Нам нужно было их убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно нацелились на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: „Вы прошли тест“», — подчеркнул Резников.

Он также добавил, что Украина нуждается в вооружениях, которые будут бить на большие расстояния.

«Россияне используют РСЗО, которые могут бить на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то подальше — 150. И мы доберемся туда», — отметил министр.

Помимо дальнобойного оружия, Резников настаивает на поставках бронированных машин, танков и беспилотных летательных аппаратов.

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