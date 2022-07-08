«Немедленные поставки оружия». Сенаторы США призвали дать Украине ракеты большей дальности для систем HIMARS

8 июля, 07:14
Сенаторы убеждены, что Украина сможет вернуть захваченные территории с помощью американского вооружения (Фото:Генштаб)

Сенаторы убеждены, что Украина сможет вернуть захваченные территории с помощью американского вооружения (Фото:Генштаб)

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь заявили, что Украина может эффективно использовать партизанское движение и американское вооружения для возврата территорий, захваченных РФ.

Блюменталь также заявил, что поддерживает дальнейшие поставки оружия Украине, включая ракетные комплексы HIMARS «с большей дальностью», противокорабельные ракеты Harpoon и системы ПВО, при условии, что Украина не будет использовать их для нападения на российскую территорию, сообщает Reuters.

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Сенатор Грэм также указал на необходимость немедленных поставок оружия, о которых говорят в украинском руководстве, учитывая затяжные бои на востоке Украины.

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«У нас есть шанс в ближайшие 60 дней… решения, которые мы примем, могут переломить ход этой войны в пользу Украины», — сказал Грэм.

Украинские военные уже применяют HIMARS на фронте. 26 июня сообщалось, что в результате применения HIMARS были поражены два командных пункта российской армии.

В Пентагоне считают, что ВСУ успешно используют переданные системы HIMARS.

По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, в течение двух недель пользования HIMARSами ВСУ удалось уничтожить 20 российских складов с боеприпасами.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Ракеты Война России против Украины РСЗО HIMARS

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