«Все силы РФ, кроме ядерных, уже действуют». Военный обозреватель — о том, что стоит за угрозами Путина «Россия еще не начинала»

8 июля, 11:32
Эксклюзив НВ
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия в Украине вроде бы «всерьез пока ничего не начинала».

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ объяснил, что могут означать эти слова:

«Здесь содержится скрытый призыв к началу переговоров, но на определенных условиях РФ. То есть „мы вам угрожаем, но и готовы с вами немного разговаривать“. <...> Я не верю в то, что Путин не видит реальную ситуацию как в отношении боеприпасов, так и в том, что все силы РФ, кроме ядерных, уже введены в действие».

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высмеял Путина, напомнив главе кремлевского режима о потерях, в том числе личного состава — более 30 тысяч человек.

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Еще один советник главы ОП Алексей Арестович тоже прокомментировал заявление диктатора: «Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго».

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Россия Владимир Путин Армия России Угрозы Российская армия Война в Украине Радио НВ Война России против Украины

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