Украина уничтожила уже восемь авиационных полков РФ — Арестович 21 апреля, 23:42 Цей матеріал також доступний українською Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские Воздушные Силы и ПВО сбили уже восемь российских авиационных полков.

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Отвечая на вопрос ведущих в эфире всеукраинского марафона, Арестович сказал, что ни одна страна не может полностью закрыть свое небо, потому что «всегда может прокрасться один самолет или крылатая ракета». При этом можно сделать невыгодным применение вражеской авиации.



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«Две или даже три недели российская авиация вообще не используется за пределами зоны ООС, потому что несет огромные потери. Даже в зоне ООС они залетают только на 20 км от линии фронта, потому что очень боятся и сразу несут потери. Мы сбили восемь авиационных полков — это две воздушные армии. И это только по самолетам…», — отметил советник главы ОП.

Также Арестович напомнил, что украинская ПВО в каждом налете сбивает крылатые ракеты, что является непростой задачей. По его словам, на фоне сообщении о том, что количество самолетов в украинском авиапарке увеличилось, «у нас может происходить много чего более интересного».

19 апреля в Пентагоне заявили, что другие страны поставили Украине «платформы и запчасти» для истребителей, что позволило украинским Воздушным Силам поднять в воздух больше самолетов.

В Командовании Воздушных Сил позже уточнили, что Украина получила только запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта своего авиапарка. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что «самолетный парк Воздушных Сил ВСУ несколько увеличился».



С начала полномасштабного вторжения в Украину благодаря действиям украинских защитников Россия потеряла 172 самолета, 151 вертолет и 166 БПЛА. В то же время Воздушные Силы ВСУ подчеркивали, что у российских оккупантов есть доступ к более современным радарам и ракетным технологиям, они значительно превосходят украинские ВС по количеству и передовым технологиям.



Воздушные Силы неоднократно призывали западных партнеров передать Украине более современные истребители и средства ПВО.



Пусть с опозданием, но необходимое оружие у нас уже есть – Владимир Огрызко, дипломат https://www.youtube.com/embed/_HQ-yCJJS4I

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